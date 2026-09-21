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Bloomberg: європейські лідери планують звернутися до Трампа щодо ракет Patriot для України

Також європейські партнери планують закликати Британію та Японію надати Україні фінансову підтримку.

Bloomberg: європейські лідери планують звернутися до Трампа щодо ракет Patriot для України
Пускова платформа ракетної установки Patriot
Фото: EPA/UPG

Україна потребує додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot для протидії російським ударам. Європейські лідери планують звернутися із цим питанням до президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, європейські лідери планують лобіювати питання передачі Україні додаткових ракет для систем Patriot під час зустрічей у Нью-Йорку, де цього тижня відбуваються заходи в межах Генеральної асамблеї ООН.

Також європейські партнери планують закликати інші країни, зокрема Велику Британію та Японію, надати Україні фінансову підтримку.

У серпні Володимир Зеленський заявляв про потребу України щонайменше у 300 ракетах-перехоплювачах Patriot на зимовий період. Президент також говорив про можливість придбання Україною частини американських запасів.

Зеленський наголошував, що Україна готова купувати необхідні ракети для Patriot, а рішення щодо їхнього постачання потребує політичних рішень партнерів, передусім Сполучених Штатів.

Як зазначає Bloomberg, реакція Сполучених Штатів на можливе звернення європейських партнерів щодо додаткових ракет для України наразі залишається невизначеною.

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