Тисячі авіарейсів у США затрималися через обрив кабелю

21 вересня через збій телекомунікаційної мережі та обрив оптоволоконного кабелю затримались тисячі авіарейсів по всій території США. Також були зупинені вхідні рейси у великих аеропортах Нью-Йорка, Бостона та Філадельфії.
Про це пише Reuters.
Авіарейси затримали або скасували в день, коли 130 світових лідерів та десятки міністрів прибували до Нью-Йорка на щорічне засідання Генеральної Асамблеї ООН.
Федеральне управління цивільної авіації США призупинило вхідний рух завантажених аеропортах східного узбережжя США, а також зупинило вхідні рейси у всіх трьох основних аеропортах Нью-Йорка, а також у Філадельфії та Бостоні та двох менших аеропортах у районі Нью-Йорка.
Веб-сайт зі відстеження польотів, повідомив, що понад 5600 рейсів у США було затримано або скасовано, включаючи 1200 рейсів у трьох аеропортах Нью-Йорка.Понад 100 рейсів перенаправили до інших аеропортів.
Міністр транспорту США заявив, що будівельна бригада випадково перерізала оптоволоконну лінію в Нью-Джерсі, що спричинило збій у телекомунікаційному зв'язку та змусило призупинити польоти на північному сході.
Адміністратор FAA заявив, що в радіолокаційному центрі управління підходом до аеропорту Філадельфійського терміналу, який був основним комунікаційним центром, вийшов з ладу замінений ланцюг.
- Цього тижня світові лідери зберуться в Нью-Йорку на Генеральну асамблею ООН. Головними темами переговорів стане загострення бойових дій на Близькому Сході та в Україні, а також ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.