Тисячі авіарейсів у США затрималися через обрив кабелю

Це сталось саме тоді, коли світові лідери та міністри прибували до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН.

21 вересня через збій телекомунікаційної мережі та обрив оптоволоконного кабелю затримались тисячі авіарейсів по всій території США. Також були зупинені вхідні рейси у великих аеропортах Нью-Йорка, Бостона та Філадельфії.

Про це пише Reuters.

Авіарейси затримали або скасували в день, коли 130 світових лідерів та десятки міністрів прибували до Нью-Йорка на щорічне засідання Генеральної Асамблеї ООН.

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Федеральне управління цивільної авіації США призупинило вхідний рух завантажених аеропортах східного узбережжя США, а також зупинило вхідні рейси у всіх трьох основних аеропортах Нью-Йорка, а також у Філадельфії та Бостоні та двох менших аеропортах у районі Нью-Йорка.

Веб-сайт зі відстеження польотів, повідомив, що понад 5600 рейсів у США було затримано або скасовано, включаючи 1200 рейсів у трьох аеропортах Нью-Йорка.Понад 100 рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Міністр транспорту США заявив, що будівельна бригада випадково перерізала оптоволоконну лінію в Нью-Джерсі, що спричинило збій у телекомунікаційному зв'язку та змусило призупинити польоти на північному сході.

Адміністратор FAA заявив, що в радіолокаційному центрі управління підходом до аеропорту Філадельфійського терміналу, який був основним комунікаційним центром, вийшов з ладу замінений ланцюг.