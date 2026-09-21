Росія може використовувати нерухомість у Швеції як бази для шпигунства або диверсій

Шведська служба безпеки вже розглядає російську власність на території країни як потенційну загрозу національній безпеці.

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Росія може використовувати придбані об’єкти нерухомості у Швеції як бази для шпигунської діяльності або диверсій.

Про це передає "Мілітарний".

За даними дослідження, проведеного Науково-дослідним інститутом тотальної оборони Швеції (FOI), у країні виявили щонайменше 247 об’єктів нерухомості, які належать росіянам.

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Шведська служба безпеки Säpo вже розглядає російську власність на території країни як потенційну загрозу національній безпеці.Серед ризиків спецслужба називає можливість використання нерухомості для розвідувальної діяльності та інших операцій іноземних держав.

Säpo називає Росію найбільшою загрозою для Швеції та зазначає, що Москва продовжує розвідувальну діяльність, операції впливу та підготовку до можливих диверсій.

Шведські військові намагаються отримати у власність приватний будинок, розташований поблизу військово-морської бази Швеції. Нерухомість належить громадянину Росії.

Шведські військові пояснюють свої дії близькістю будинку до військової бази та загальною безпековою ситуацією. Проте законодавство країни немає механізму вирішення цієї проблеми.

Урядова комісія Швеції має підготувати пропозиції щодо відповідних законодавчих змін до 15 березня 2027 року.