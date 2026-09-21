Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ
За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСвіт

Росія може використовувати нерухомість у Швеції як бази для шпигунства або диверсій

Шведська служба безпеки вже розглядає російську власність на території країни як потенційну загрозу національній безпеці.

Росія може використовувати нерухомість у Швеції як бази для шпигунства або диверсій
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія може використовувати придбані об’єкти нерухомості у Швеції як бази для шпигунської діяльності або диверсій.

Про це передає "Мілітарний".

За даними дослідження, проведеного Науково-дослідним інститутом тотальної оборони Швеції (FOI), у країні виявили щонайменше 247 об’єктів нерухомості, які належать росіянам.

Реклама

Шведська служба безпеки Säpo вже розглядає російську власність на території країни як потенційну загрозу національній безпеці.Серед ризиків спецслужба називає можливість використання нерухомості для розвідувальної діяльності та інших операцій іноземних держав.

 Säpo називає Росію найбільшою загрозою для Швеції та зазначає, що Москва продовжує розвідувальну діяльність, операції впливу та підготовку до можливих диверсій.

Шведські військові намагаються отримати у власність приватний будинок, розташований поблизу військово-морської бази Швеції. Нерухомість належить громадянину Росії.

Шведські військові пояснюють свої дії близькістю будинку до військової бази та загальною безпековою ситуацією. Проте законодавство країни немає механізму вирішення цієї проблеми.

Урядова комісія Швеції має підготувати пропозиції щодо відповідних законодавчих змін до 15 березня 2027 року.

  • В серпні Служба безпеки Швеції викрила і нейтралізувала розвідувальну операцію РФ, яка мала впливати на ухвалення рішень у країні. Також метою розвідоперації були дискредитація Швеції, ЄС і НАТО. До проведення операції залучили агента з дипломатичної місії іноземної держави у Швеції,
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies