Соціологічне опитування у США, проведене на замовлення Reuters, продемонструвало падіння рейтингу довіри до президента Дональда Трампа на найнижчу позначку не лише за його другу каденцію, але й за всю політичну кар'єру.

Лише 32% американців відповіли ствердно на питання, чи підтримують вони дії глави держави на посаді. Дві третини громадян не схвалюють рішення республіканця у Білому домі.

Одразу 9 відсоткових пунктів втратив Трамп серед прихильників своєї партії. 73% виборців республіканців задоволені загалом його президентством, але лише 44% (вперше менше половини) не бачать проблем щодо вартості життя. Це питання буде ключовим на прийдешніх проміжних виборах до Конгресу. Тільки 17% американців без прив'язки до політичних сил не вважають негативною ситуацію з цінами на пальне та продукти харчування.

Трамп на партійному з'їзді у Далласі закликав республіканців голосувати на виборах так, наче його ім'я є у бюлетені. На тлі рекордного падіння рейтингу ця стратегія може виявитися для глави держави не такою вдалою, як він вважав.