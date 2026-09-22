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Рейтинг Трампа впав до найнижчого показника за всю його кар'єру

Проміжні вибори до Конгресу можуть стати великою проблемою для республіканців.

Рейтинг Трампа впав до найнижчого показника за всю його кар'єру
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Соціологічне опитування у США, проведене на замовлення Reuters, продемонструвало падіння рейтингу довіри до президента Дональда Трампа на найнижчу позначку не лише за його другу каденцію, але й за всю політичну кар'єру.

Лише 32% американців відповіли ствердно на питання, чи підтримують вони дії глави держави на посаді. Дві третини громадян не схвалюють рішення республіканця у Білому домі.

Одразу 9 відсоткових пунктів втратив Трамп серед прихильників своєї партії. 73% виборців республіканців задоволені загалом його президентством, але лише 44% (вперше менше половини) не бачать проблем щодо вартості життя. Це питання буде ключовим на прийдешніх проміжних виборах до Конгресу. Тільки 17% американців без прив'язки до політичних сил не вважають негативною ситуацію з цінами на пальне та продукти харчування. 

Трамп на партійному з'їзді у Далласі закликав республіканців голосувати на виборах так, наче його ім'я є у бюлетені. На тлі рекордного падіння рейтингу ця стратегія може виявитися для глави держави не такою вдалою, як він вважав.

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