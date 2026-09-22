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Reuters: Зеленський зустрівся з шефом ЦРУ, який їздив до Москви

Розмова відбулась в Ірландії.

Reuters: Зеленський зустрівся з шефом ЦРУ, який їздив до Москви
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

За інформацією джерел агенції Reuters, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом.

Ця розмова відбулася у понеділок в аеропорту Шеннон в Ірландії під час дозаправки літаків посадовців. Очевидно, йдеться про подорож глави української держави до Нью-Йорка на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, де виступ Зеленського з трибуни очікується у середу, 23 вересня.

Зміст спілкування Президента з шефом ЦРУ не розкривається. Реткліфф у серпні здійснив несподіваний візит до Москви і мав зустрічі з керівництвом країни-агресора у Кремлі. За чутками, він привіз туди попередження про реакцію США на можливу ескалацію війни в Україні.

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