Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Прем’єр-міністра Угорщини щодо "Карпатської вісімки" та заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами Мадяра.
Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону та сприяє реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. Тому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими.
Український міністр також назвав "дивними" заяви Мадяра, які ставлять під сумнів співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі.
"Останні заяви з Будапешта залишають нас спантеличеними. Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - йдеться в заяві Сибіги.
Наостанок, він додав, що Україна залишається відкритою до розвитку двостороннього співробітництва з Угорщиною.
- Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону. Мадяр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату, але не прийняв його і "мав на це причини".