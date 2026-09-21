"Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - заявив Сибіга.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Прем’єр-міністра Угорщини щодо "Карпатської вісімки" та заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами Мадяра.

Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону та сприяє реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. Тому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими.

Український міністр також назвав "дивними" заяви Мадяра, які ставлять під сумнів співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі.

"Останні заяви з Будапешта залишають нас спантеличеними. Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - йдеться в заяві Сибіги.

Наостанок, він додав, що Україна залишається відкритою до розвитку двостороннього співробітництва з Угорщиною.