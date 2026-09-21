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В МЗС України відреагували на заяву угорського прем'єра щодо членства в "Карпатській вісімці"

"Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - заявив Сибіга.

В МЗС України відреагували на заяву угорського прем'єра щодо членства в "Карпатській вісімці"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Прем’єр-міністра Угорщини щодо "Карпатської вісімки" та заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами Мадяра.

Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону та сприяє реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. Тому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими.

Український міністр також назвав "дивними" заяви Мадяра, які ставлять під сумнів співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі. 

"Останні заяви з Будапешта залишають нас спантеличеними. Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - йдеться в заяві Сибіги.

Наостанок, він додав, що Україна залишається відкритою до розвитку двостороннього співробітництва з Угорщиною.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону. Мадяр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату, але не прийняв його і "мав на це причини". 
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