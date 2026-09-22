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Візит міністра оборони Польщі до Пентагону скасували через "термінові заходи з безпеки НАТО"

У Вашингтоні раптово стало не до гостей.

Візит міністра оборони Польщі до Пентагону скасували через "термінові заходи з безпеки НАТО"
Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Польщі повідомило, що запланований на середу візит очільника відомства Владислава Косіняка-Камиша до Пентагону буде перенесено на інший час.

Як зазначає сторінка міністерства у мережі X, це пов'язано з "терміновим проханням американської сторони про необхідність невідкладного вжиття нових заходів щодо безпеки країн НАТО". Це рішення було ухвалене після зустрічі начальників штабів країн Альянсу.

Таке формулювання лише посилило побоювання, що у НАТО готуються до можливої провокації Росії у Балтії чи Польщі. Проте міністерство не надало додаткових пояснень.

Косіняк-Камиш у Вашингтоні мав обговорити з американським колегою Пітом Геґсетом присутність військ США на території Польщі, а також створення центру з обслуговування ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Хоча візит міністра скасовано, до Штатів вирушать його заступники для проведення переговорів.

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