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Зеленський прибув у Нью-Йорк на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН

Президент виступить з головної трибуни у середу. 

Зеленський прибув у Нью-Йорк на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де упродовж наступних днів візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як пише Укрінформ, ще до завершення доби понеділка за американським часом Зеленський планує провести перемовини з американськими сенаторами та конгресменами, а також президентом Франції Емманюелем Макроном.

У вівторок глава держави покладе квіти до Меморіалу жертвам теракту 11 вересня у Нью-Йорку, після чого вирушить на зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка, за інформацією з Вашингтона, буде зосереджена на питанні енергетичного перемир'я

Виступ Володимира Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН запланований на середу, близько 21:00 за київським часом. Перед цим Президент візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання.

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