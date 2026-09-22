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Чотири-п’ять мільйонів переселенців ризикують не взяти участі в перших повоєнних виборах

Внутрішньо переміщені українці неохоче перереєстровуються. 

Чотири-п’ять мільйонів переселенців ризикують не взяти участі в перших повоєнних виборах
Фото: EPA/UPG

Держава досі не має точних даних про кількість внутрішньо переміщених осіб, а оновлення їхньої інформації в Державному реєстрі виборців на державному рівні офіційно ще не запускали.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.За його словами, неучасть такої кількості людей у голосуванні поставить питання легітимності повоєнної влади.

«Ми точно не знаємо, скільки в нас внутрішніх переселенців. Точно є чотири-п’ять мільйонів. Не хотілося б, аби така кількість людей не мала змоги взяти участь у перших повоєнних виборах. В них і так, скоріш за все, візьме участь менше виборців, ніж зазвичай, враховуючи кількість українців, які виїхали з країни. Це великий виклик, бо легітимність повоєнної влади важлива», – сказав Корнієнко.

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Він пояснює, що переселенці неохоче змінюють місце голосування.

«Люди, які втратили житло або все майно на окупованій території, не дуже хочуть перереєстровуватись і голосувати на новому місці. Треба думати, як із цим працювати. Адже багато переселенців досить давно мешкає в інших громадах», – зазначив перший віцеспікер.

Водночас роботу з упорядкування реєстру вже почали на місцях.

«Ми дали політичний поштовх, а ЦВК запустила орган адміністрування реєстру. Зараз районні військово-цивільні адміністрації починають роботу на місцях», – сказав Корнієнко.

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