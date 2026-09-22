Для балотування військових доведеться міняти не виборче, а військове законодавство

А для голосування військових потрібно буде створити прифронтові дільниці.

Військовослужбовець готується до пострілу з автомата, дивлячись у приціл

Організувати голосування військовослужбовців нескладно, а от право бути обраним потребує змін у правилах відпусток і декларування.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, проблема участі військових у виборах надмірно політизована, а підгрупа нардепа Романа Лозинського («Голос») разом із представниками Генерального штабу вже визначила прості рішення.

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«Військові, які не перебувають на фронті чи у прифронтовій зоні, голосують там, де живуть. Ніяких окремих дільниць створювати не потрібно. Для тих, хто на фронті чи у прифронтовій зоні, – якщо ми говоримо про стабільне перемир’я, – будуть так звані фронтові дільниці», – сказав Корнієнко.

Ідею фронтових дільниць критикує опозиція, однак, наголошує перший віцеспікер, ідеться про обмежену кількість людей.

«Але я нагадаю, що йдеться про кількадесят тисяч військових, які охоронятимуть лінію фронту, а не про всю мільйонну армію. За кількадесят кілометрів від фронту будуть звичайні виборчі дільниці», – зазначив він.

Окремо доведеться врегулювати питання декларування кандидатів-військових.

«Щодо балотування треба працювати не над виборчим законодавством, а над військовим. Дати можливість брати відпустку, відрегулювати правила декларування, бо ми не уникнемо обов’язкового декларування кандидатів, а військові зараз можуть не декларуватись», – сказав Корнієнко.