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Defense Tech

Міноборони оголосило конкурс на дві посади незалежних членів АОЗ 

Кандидатів шукають за напрямами «Корпоративне та контрактне право, закупівлі» та «Фінанси та аудит»

Міноборони оголосило конкурс на дві посади незалежних членів АОЗ 
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Фото: ДОТ

Міністерство оборони України оголосило відбір кандидатур на дві вакантні посади незалежних членів Наглядової ради «Агенції оборонних закупівель». Про це Агенція повідомила у Facebook.

Під час конкурсу шукатимуть кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради за напрямами «Корпоративне та контрактне право, закупівлі» та «Фінанси та аудит».

В АОЗ зазначили, що документи для участі у конкурсі приймаються протягом десяти робочих днів з дня розміщення оголошень на сайті Міноборони, тобто з 17 вересня. 

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У Міністерстві оборони повідомили, що перевагою для кандидатів стане досвід роботи щонайменше десять років у сферах управління та адміністрування, міжнародних відносин, права або в іншому дотичному напрямі.

Кандидати на посади членів Наглядової ради також повинні мати досвід роботи на керівних посадах найвищого рівня або щонайменше п’ять років державної служби чи роботи, прирівняної до неї.

Пошуком і відбором претендентів займається рекрутингова компанія Friisberg & Partners International. Наприкінці серпня 2026 року АОЗ уклало з нею відповідний контракт.

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель має складатися з п’яти осіб — трьох незалежних членів і двох представників держави, однак із січня 2025 року працює в неповному складі. Тоді з ради вийшов незалежний член Патрік Аурой, і його місце досі залишається вакантним. У червні 2026 року раду також залишила Катерина Кузнецова через конфлікт інтересів, який виник після об’єднання АОЗ і ДОТ: «Укрнафта», до наглядової ради якої вона також входила, стала постачальником АОЗ. Наразі в раді залишилося троє членів. 

Нагадаємо, 31 серпня пішов з посади очільник Агенції Арсен Жумаділов, який керував нею з березня 2025 року. А до цього – з 2023 року очолював Державний оператор тилу. Обидві агенції об’єднали в одну 1 січня 2026 року. 

Тимчасово виконуючим обов’язки директора Агенції оборонних закупівель з 1 вересня став Артем Романюков, який до цього був на посаді директора з розвитку АОЗ. Наступним кроком має стати доукомплектування наглядової ради Агенції, після чого вона має оголосити конкурс на посаду керівника АОЗ, провести відбір і призначити нового очільника до кінця 2026 року. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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