За останні кілька років безпека перемістилася з переліку надзвичайних заходів до базових параметрів житла. Спершу це були карти укриттів у телефоні, згодом — генератори в під'їздах. Сьогодні питання безпеки і стійкості житла виникають ще на стадії креслень, а відповідь на них формують рішення міста, проєкти девелоперів і подальша експлуатація.

Основне навантаження припадає на житлову нерухомість: людина проводить удома більшу частину доби, тому конфігурація кварталу визначає, чи має родина запас часу й варіант дій у нестандартній ситуації. Квартал Біоритм від KAN Development на Великій Васильківській, 143/2 дозволяє перевірити цю логіку на конкретних параметрах проєкту.

Перерозподіл ролей

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Функції, які донедавна вважали суто публічними, входять до складу житлових проєктів девелоперів. У межах житлового кварталу Біоритм передбачене сховище на 600 осіб, а Київський ліцей Освітнього холдингу A+ на території ЖК має власне сертифіковане укриття площею понад 1160 м² для учнів та персоналу.

Причина цих змін — різниця у швидкості. Державна система укриттів розвивається у власному темпі, тоді як проєкт, що виходить на майданчик сьогодні, закладає рішення одразу й відповідає за них перед людьми, які читають документацію уважніше, ніж будь-коли.

Окремої уваги заслуговує рішення в квартирах ЖК Біоритм. У плануваннях першої черги передбачене приміщення з посиленою конструкцією: монолітні залізобетонні стіни завтовшки 250 мм із подвійним армуванням, ближче до несучого ядра будинку. Суцільний моноліт із двох сіток арматури й бетону працює інакше, ніж цегляна перегородка, на яку спирається звичне «правило двох стін», забезпечуючи додатковий рівень захисту від вторинних факторів ураження — уламків та впливу вибухової хвилі.

Необхідно відзначити, що це доповнення до укриття, а не його заміна. Коли час дозволяє, родина спускається у сховище, а приміщення з посиленими стінами розраховане на випадок, коли часу обмаль. У повсякденному режимі воно виконує роль гардеробної, тож площа лишається робочою щодня.

Безпека як результат експлуатації

Друга частина теми стосується буденних ризиків: темного двору, автомобіля, що маневрує біля майданчика, ожеледиці біля під'їзду.

Транспорт у Біоритмі відведено під землю: дворівневий паркінг на 1000 місць має прямі виходи до кожного будинку, системи освітлення, вентиляції та відеонагляду. Внутрішній двір площею 1,3 гектара лишається пішохідним, ресторани винесені на зовнішній периметр, тож транспорт і вечірній шум тримаються поза межами парку. Дитячі зони інтегровано в озеленення — безпечне покриття, м'яке освітлення, огляд із вікон.

9 будинків з'єднує SkyRytm — променада завдовжки 610 метрів на рівні 16 поверху, найдовша на дахах в Україні. Крім краєвидів вона працює як внутрішня логістика кварталу: щоб дістатися басейну, SPA чи сусіднього будинку, мешканець піднімається ліфтом на рівень променади й проходить нею поверхом даху, замість того щоб спускатися вниз і йти через двір або вулицю.

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Довговічність цих рішень визначає управління. Керуюча компанія працює за стандартами п'ятизіркового готелю: лобі з консьєржем, щоденний клінінг, цілодобова технічна підтримка. Саме якість експлуатації визначає, чи працюватимуть камери, освітлення й ліфти через десять років після заселення, і важить не менше за початковий проєкт.

Доступність, що стала суспільною нормою

Територія кварталу проєктується для маломобільних груп населення за чинними нормами інклюзивності — пункт, значення якого змінилося докорінно.

Ще кілька років тому доступне середовище розглядали як опцію для вузької групи мешканців. Сьогодні йдеться про ветеранів, які повертаються до цивільного життя, про людей після поранень, старше покоління та батьків із візками для дітей — тобто про значну частину міської спільноти. Рівне покриття, пандус відповідного кута нахилу і продумана навігація стали показником того, наскільки простір розрахований на суспільство в його реальному стані.

Соціальний капітал кварталу

Ще один вимір стійкості, який добре простежується у збудованих кварталах KAN Development — це культура добросусідства. Коли між мешканцями житлових комплексів від KAN формується культура знайомств, взаємоповаги, підтримки: мешканці знають одне одного, домовляються про спільні справи, підтримують у побутових дрібницях, і навіть запускають спільний бізнес у межах комплексу.

Роки війни показали прикладну цінність таких зв'язків: вони спрацьовують під час відключень світла або коли потрібно підмінити когось із дітьми. Спільні простори — 5 зон для барбекю, party-room, спортивні зони, парк — дають для цього фізичні умови, а керуюча компанія знімає побутові питання, через які сусідські стосунки псуються найчастіше.

Освіта як стартова точка проєкту

Будівництво Біоритму почалося нетипово — зі школи, ще до продажу перших квартир. Київський ліцей A+ розрахований на 990 учнів. У проєкті — сертифіковане укриття на 1160 м², інноваційні лабораторії, digital-хаби й класи-трансформери, а також дах-трансформер, що стає простором для навчання, творчості та відпочинку. Сама будівля проєктується як «розумна»: енергоефективність, вентиляція та очищення повітря."

Навчання вибудуване за 3 ступенями. Дошкільна програма спирається на Cambridge Early Years, Reggio Emilia та STEAM. Початкова школа поєднує Cambridge Primary з українськими стандартами, з акцентом на STEAM, Future Skills та емоційний інтелект. Середня і старша школа працюють за Cambridge IGCSE та A-Level, із бізнес-освітою, Entrepreneurship Lab і бізнес-симуляціями. Випускників супроводжує University Counselling — підтримка при вступі до провідних університетів світу. Середовище англомовне, з додатковими іноземними мовами та окремим напрямом well-being.

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Поруч працюватиме дитячий садок Біоритм: лише 60 дітей, групи до 15, співвідношення один педагог на шістьох малюків. Міжнародна програма Cambridge Early Years, англійська впродовж дня, Mini-Lab, музика, спорт і власний зелений двір. Для родини це безперервна освітня траєкторія в межах одного кварталу — від перших років до атестата.

Масштаб напряму пояснює, чому це не декларація. Освітній холдинг A+ — найбільша приватна освітня мережа країни, сьогодні це 20+ навчальних закладів, ліцензована програма Cambridge International (включно з Cambridge Early Years у садочках) і єдина в Україні акредитація за програмою герцога Единбурзького. Лише за роки великої війни KAN Development, що виступає інвестором A+, вклав у розбудову холдингу понад 120 млн доларів. Найсвіжіший приклад — ліцей «Республіка СТЕМ» на території ЖК «Республіка», відкритий 1 вересня 2026 року з 16 лабораторіями та біотехнологічним профілем. Для покупця квартири в Біоритмі це практичний аргумент: освітні об'єкти компанія доводить до відкриття, а не лишає на рендерах.

Для родини це 2-3 вивільнені години щодня: дорога через місто до школи чи садка перетворюється на кількахвилинну прогулянку двором свого кварталу. Плюс ви завжди знаєте, де перебуває дитина під час повітряної тривоги.

Економіка добудови

Один із ризиків первинного ринку — залежність конкретного будинку від грошових потоків інших об'єктів девелопера: схема тримається, поки продажі зростають, і втрачає стійкість синхронно на всіх майданчиках, щойно ринок пригальмовує.

KAN Development застосовує іншу модель — прямого фінансування, де кожен проєкт має окреме джерело коштів і власний резерв. Резерв створює запас міцності на періоди низької ринкової активності — параметр, що в умовах війни має вимірювану вартість.

Статистика компанії цю модель підтверджує. За 25 років KAN ввів в експлуатацію понад 4 млн м² нерухомості та близько 20 500 квартир. Серед реалізованих проєктів заморожених об'єктів компанія не мала, зокрема й після лютого 2022 року: понад 4 500 квартир передані власникам за час великої війни. Хід робіт на Біоритмі відкритий для перегляду.

Довгий горизонт

Назва житлового кварталу Біоритм відсилає до хронобіології — науки про природні цикли організму. Середовище, узгоджене з ритмом людини, зберігає її ресурс; середовище, що з ним конфліктує, витрачає цей ресурс щодня.

Звідси інфраструктура відновлення в межах однієї адреси: 3 панорамні басейни на дахах, SPA-простір на 16-му поверсі з фінською сауною, римською парною та відкритою терасою, камерний бар із краєвидом на місто на рівні SkyRytm, фітнес-центр із критим басейном, студії для йоги й танців, майданчик для паделу, спортивна зона.

У першому будинку — 19 типів планувань: однокімнатні від 43 м², двокімнатні від 71 м² з гардеробними, трикімнатні до 173,9 м² та чотирикімнатна на 301 м². Планування з площами доступні на сайті.

Вимоги до житла зросли. ЖК, здатні відповісти на них конкретними параметрами, визначатимуть стандарт наступного містобудівного циклу.

Довідка

Живий квартал Біоритм. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2. Дев'ять будинків, дві черги будівництва. SkyRytm — 610 метрів променади на висоті. Приватний парк площею 1,3 гектара. Сховище на 600 осіб, дворівневий підземний паркінг на 1000 місць, доступність для маломобільних груп. Три панорамні басейни, SPA на 16-му поверсі, фітнес-центр із критим басейном, зони для барбекю, party-room, падел. Освіта: Київський ліцей A+ та дитячий садок Біоритм. Сайт: biorytm.com.ua. Відділ продажів: +38 (044) 333 48 97.

KAN Development. Український девелопер, 25 років на ринку. Понад 4 млн м² реалізованої нерухомості, близько 20 500 зданих квартир, 20+ навчальних закладів Освітнього холдингу A+. Знакові проєкти: Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіка, UNIT.Home, Ocean Plaza, IQ бізнес-центр, 101 Tower. Модель прямого фінансування: кожен проєкт має окреме джерело коштів і власний резерв.