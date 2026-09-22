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Росія вдарила балістикою по підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі: загинули четверо працівників

Ще семеро співробітників компанії дістали поранення.

Росія вдарила балістикою по підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі: загинули четверо працівників
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч проти 22 вересня російські військові завдали балістичного ракетного удару по цивільному промисловому підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули четверо співробітників компанії, ще семеро отримали поранення.

Про це пресслужба "Інтерпайп" повідомила у Facebook.

Унаслідок удару пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства. Виробництво продукції наразі зупинено.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і визначають, скільки часу знадобиться для відновлення роботи. На підприємстві також тривають необхідні аварійно-ремонтні роботи.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Компанія також обіцяє підтримати родини загиблих.

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