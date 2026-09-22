Через атаки росіян на Миколаївщині є загиблі і поранені (доповнено)

Вчора російська армія вбила у Миколаївській області трирічного хлопчика. Поранені четверо чоловіків. Один із них - у надважкому стані. Прокуратура пише і про загиблого чоловіка.

Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Оновлення. За даними облпрокуратури, вчора у Баштанському районі під час проведення сільськогосподарських робіт у полі загинув 31-річний тракторист. Попередньо встановлено, що під час обробки землі трактором здетонував касетний осколковий бойовий елемент. Чоловік отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Реклама

Також у Баштанському районі внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» поранено чотирьох працівників агропідприємства віком 21, 26, 33 та 37 років. Троє чоловіків із осколковими та мінно-вибуховими травмами госпіталізовані у тяжкому стані. Ще одному медичну допомогу надали амбулаторно.

У Вознесенському районі внаслідок атаки російського безпілотника типу «Shahed» смертельне поранення отримав 3-річний хлопчик.

Крім того, у місті Новий Буг внаслідок влучання БпЛА «Shahed-131/136» пошкоджено складське приміщення із зерном та виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як пише Решетілов, станом на ранок 21-річний чоловік перебуває у надважкому стані, ще один чоловік – у стабільно важкому, третій – у стабільному стані. Медики надають всю необхідну допомогу.