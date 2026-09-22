Нафтогаз підписав меморандум із чеською компанією MND про співпрацю у видобутку нафти й газу

Початковий обсяг інвестицій у межах цих трьох угод може становити від $60 млн.

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меморандум між Нафтогазом і MND (Чехія)

Під час саміту "Карпатської вісімки" Група Нафтогаз і чеська нафтогазова компанія MND підписали меморандум про потенційну співпрацю у проєктах видобутку нафти та газу в Україні.

Як повідомила пресслужба компанії, документ передбачає можливу участь MND у трьох чинних угодах про розподіл продукції між компанією «Укргазвидобування», яка входить до складу Групи Нафтогаз, та урядом України.

Чеська компанія зможе увійти до угод за результатами конкурсного відбору. Початковий обсяг інвестицій у межах цих трьох угод може становити від $60 млн.

Потенційна співпраця допоможе залучити додаткові інвестиції, технології та міжнародний досвід для українського видобутку, пояснили у Нафтогазі.