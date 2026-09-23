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Шмигаль і адміністратор ПРООН обговорили підтримку української енергетики перед зимою

В Україну мають доставити ще 12 силових трансформаторів.

Шмигаль і адміністратор ПРООН обговорили підтримку української енергетики перед зимою
Міністр енергетики Денис Шмигаль і адміністратор ПРООН Александер Де Кроо
Фото: пресслужба Міенергетики

Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив з адміністратором ПРООН Александером Де Кроо підтримку української енергетики напередодні зими.

За інформацією Міненерго, за сприяння ПРООН в Україну вже доставили обладнання для понад 500 МВт розподіленої високоманеврової генерації. Тепер Україна розраховує на підтримку партнерів у якнайшвидшому його монтажі та введенні в експлуатацію.

«Високо цінуємо допомогу ПРООН у придбанні критичного обладнання для українських енергетичних компаній — очікуємо на доставку 12 силових трансформаторів у заплановані строки», – зазначив Шмигаль.

Також на зустрічі ішлося про енергетичну стійкість громад. Сторони обговорили розширення можливостей муніципалітетів через грантове і пільгове фінансування, а також залучення приватних інвестицій у власну генерацію та енергетичну інфраструктуру.

За даними Міненерго, від початку повномасштабного вторгнення Росії ПРООН мобілізувала близько $718 млн міжнародної допомоги на відновлення та зміцнення української енергосистеми.

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