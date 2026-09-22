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Мінфін залучив понад 7 млрд грн від продажу облігацій на аукціоні

Понад 5 млрд рн отримали за трирічні гривневі ОВДП зі ставкою 12,18%.

Мінфін залучив понад 7 млрд грн від продажу облігацій на аукціоні
Мінфін
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 7,36 млрд грн під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомила пресслужба відомства, найбільшу суму отримали від трирічних гривневих облігацій зі ставкою 12,18% річних — вони принесли 5,062 млрд грн. 

Однорічні папери із дохідністю 15,16% річних забезпечили надходження 2,006 млрд грн, а облігації терміном на 2,5 року зі ставкою 16,08% річних залучили 289 млн грн.

Загалом від початку цього року держава залучила через ОВДП понад 345,49 млрд грн, а з моменту повномасштабного вторгнення сума сягнула майже 2,36 трлн грн. 

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