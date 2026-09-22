Завтра в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

В середу, 23 вересня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Попри це, енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію упродовж дня - з 10:00 до 22:00. Через погодні умови, збільшилось енергоспоживання з мережі.
Про актуальні зміни в енергосистемі можна дізнатись на сторінках обленерго в кожному регіоні.
- 22 вересня в енергосистемі зросло споживання електроенергії. Вранці воно було на 4,5% вищим, ніж 21 вересня. В "Укренерго" пояснили це хмарною та дощовою погодою у більшості регіонів.