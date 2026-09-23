​Зеленський: З початку року Росія захопила 890 кв. км української території, Сили оборони звільнили 800 кв. км

За цей час російські втрати у війні становлять 270 тисяч людей.

Російські війська від початку 2026 року захопили близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Сили оборони України деокупували приблизно 800 кв. км.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За словами Зеленського, таким чином Росія отримала близько 90-100 кв. км додаткової території за рік. Він наголосив, що це значно менше за показники попередніх років, коли російські війська захоплювали близько 3000-4000 кв. км української території на рік.

Президент також заявив, що ціна таких територіальних здобутків для Росії є високою. Російські втрати у війні становлять 270 тисяч людей. Зеленський вважає, що на полі бою ситуація "майже завмерла", попри заяви Кремля про успіхи російських військ.

"Ціна за 100 кілометрів така висока, що він (Путін – ред.) ні виграє, ні програє, але його суспільство втрачає людей і гроші", – пояснив Зеленський.