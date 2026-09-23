Після атаки РФ зафіксували забруднення струмка Сирець та Кирилівського озера

Залишки нафтової емульсії з поверхонь промислового об’єкта, який був пошкоджений, потрапили до системи поверхневого стоку.

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У Києві стримують забруднення струмка Сирець та Кирилівського озера

У Києві локалізують забруднення струмка Сирець та озера Кирилівського після ворожої атаки, повідомили у КМДА.

22 вересня внаслідок російської атаки був пошкоджений промисловий об’єкт. Після гасіння пожежі та дощу залишки нафтової емульсії з поверхонь об’єкта потрапили до системи поверхневого стоку.

Фахівці зафіксували незначне забруднення струмка та озера. Наразі на поверхні струмка спостерігається тонка нафтоводна плівка товщиною 0,5 мікрона.

Унаслідок атаки зірвано утримуючий бон, який відмежовував витік струмка і локалізував забруднення на озері. ДСНС відновила розподільчий утримуючий бон на озері. Водночас утримуючий бон на струмку витримав навантаження та продовжує стримувати забруднення.

Фахівці комунального підприємства “Плесо” розчистили зливостокову решітку, демонтували зірвані сорбційні бони та встановили нові.

Для визначення фактичного рівня забруднення та оцінки його впливу на водні об’єкти фахівці відібрали проби води. За результатами лабораторних досліджень визначать подальший комплекс необхідних заходів. Комунальні служби продовжують локалізацію забруднення та моніторинг стану водойм.