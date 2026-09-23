Очільник українського МЗС Сибіга зустрівся зі своїм колегою з Руанди

"Позиція африканських держав є важливою для просування мирних ініціатив".

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Очільник українського МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Руанди Олів'є Жаном-Патріком Ндугунгіреге.

Міністри обговорили виконання Вашингтонських домовленостей між Руандою та ДРК задля забезпечення тривалого миру у регіоні Великих озер Африки.

Також йшлося про мирні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії проти України.

Сибіга наголосив, що позиція африканських держав є важливою для просування мирних ініціатив.

Глава МЗС подякував колезі за послідовну підтримку Руандою важливих для України резолюцій у рамках ООН.

“Ми також обговорили подальше зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Руандою та поглиблення нашого партнерства у сферах, що становлять взаємний інтерес. Україна високо цінує дружбу з Руандою та прагне поглиблювати діалог і співпрацю”, – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.