Очільник українського МЗС Сибіга зустрівся зі своїм колегою з Руанди

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Руанди Олів'є Жаном-Патріком Ндугунгіреге.
Міністри обговорили виконання Вашингтонських домовленостей між Руандою та ДРК задля забезпечення тривалого миру у регіоні Великих озер Африки.
Також йшлося про мирні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії проти України.
Сибіга наголосив, що позиція африканських держав є важливою для просування мирних ініціатив.
Глава МЗС подякував колезі за послідовну підтримку Руандою важливих для України резолюцій у рамках ООН.
“Ми також обговорили подальше зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Руандою та поглиблення нашого партнерства у сферах, що становлять взаємний інтерес. Україна високо цінує дружбу з Руандою та прагне поглиблювати діалог і співпрацю”, – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.
- У вересні Південна Африка спростила візовий режим з Україною. Раніше отримання візи на 90 днів займало два місяці, потрібно було двічі їхати до Польщі. За спрощеною процедурою, візу можна виробити на смартфоні за декілька хвилин.