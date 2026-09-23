Прем'єр-міністра Марокко призначає король із партії, що здобула найбільшу кількість місць у парламенті.

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Сьогодні у Марокко тривають парламентські вибори. Виборців найбільше непокоять зростання вартості життя, безробіття та нерівність, а політичні партії стикаються з недовірою суспільства, пише France24.

Виборчі дільниці закриються о 19:00 за місцевим часом, а попередні результати оголосять пізніше тієї ж ночі.

Майже 16 мільйонів марокканців обирають 395 депутатів Палати представників.

Явка виборців, особливо серед молоді, стане одним із головних показників цих виборів, оскільки лише 4% зареєстрованих громадян належать до вікової категорії від 18 до 24 років.

Прем'єр-міністра Марокко призначає король із партії, що здобула найбільшу кількість місць у парламенті. Після цього прем’єр формує уряд на п’ятирічний термін, проте монарх зберігає за собою контроль над ухваленням ключових політичних рішень.

Згідно з виборчим законодавством країни, публікація результатів опитувань громадської думки заборонена. Проте серед фаворитів спостерігачів є “Національне об'єднання незалежних” (RNI) – партія, що наразі очолює урядову коаліцію. Політична має ліберальне та пробізнесове спрямування.