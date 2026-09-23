Сьогодні у Марокко тривають парламентські вибори. Виборців найбільше непокоять зростання вартості життя, безробіття та нерівність, а політичні партії стикаються з недовірою суспільства, пише France24.
Виборчі дільниці закриються о 19:00 за місцевим часом, а попередні результати оголосять пізніше тієї ж ночі.
Майже 16 мільйонів марокканців обирають 395 депутатів Палати представників.
Явка виборців, особливо серед молоді, стане одним із головних показників цих виборів, оскільки лише 4% зареєстрованих громадян належать до вікової категорії від 18 до 24 років.
Прем'єр-міністра Марокко призначає король із партії, що здобула найбільшу кількість місць у парламенті. Після цього прем’єр формує уряд на п’ятирічний термін, проте монарх зберігає за собою контроль над ухваленням ключових політичних рішень.
Згідно з виборчим законодавством країни, публікація результатів опитувань громадської думки заборонена. Проте серед фаворитів спостерігачів є “Національне об'єднання незалежних” (RNI) – партія, що наразі очолює урядову коаліцію. Політична має ліберальне та пробізнесове спрямування.
- Вибори відбуваються менше ніж через два місяці після масового прориву марокканських мігрантів, переважно молоді, до сусіднього іспанського анклаву Сеута.
- Міграційна криза, що загострила напруженість у відносинах між Рабатом і Мадридом, не стала центральною темою виборчої кампанії. Натомість партії зосередилися на обіцянках покращити якість життя марокканців.