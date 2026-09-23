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Єврокомісія пропонує розблокувати для Угорщини €4,2 млрд з Фонду згуртованості

Будапешт усунув прогалини в таких сферах, як державні закупівлі, антикорупційна система, ризики виникнення конфлікту інтересів та ефективність діяльності органів прокуратури.

Єврокомісія пропонує розблокувати для Угорщини €4,2 млрд з Фонду згуртованості
Фото: ОПУ

Єврокомісія пропонує розблокувати для Угорщини 4,2 мільярди євро з Фонду згуртованості та відновити повний доступ країни до програм Erasmus+ і Horizon Europe, йдеться на сайті виконавчого органу ЄС.

Єврокомісія дійшла висновку, що Угорщина усунула раніше виявлені недоліки та прогалини в таких сферах, як державні закупівлі, антикорупційна система, ризики виникнення конфлікту інтересів та ефективність діяльності органів прокуратури.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Будапешт вжив важливих заходів для зміцнення верховенства права та захисту фінансових інтересів Євросоюзу. 

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Зазначимо, програми Erasmus+ і “Горизонт Європа” передбачені для студентів і науковців з університетів, що перебувають в управлінні угорських трастів суспільного інтересу.

Які реформи запровадив Будапешт

Угорщина розширила повноваження Органу з питань доброчесності та забезпечила йому доступ до необхідних даних, а також запровадила комплексну систему декларування активів.

“Підвищено прозорість і вжито заходів щодо мінімізації ризиків виникнення конфлікту інтересів, пов’язаних із трастами суспільного інтересу (до моменту їх ліквідації)”, – йдеться у пресрелізі.

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Окрім того, Будапешт розширив можливості судового перегляду рішень слідчих і прокурорських органів та приєднався Європейської прокуратури.

У ЄК додали, що Угорщина суттєво посилила контроль за використанням коштів ЄС і підвищила прозорість у сферах державних закупівель та державних видатків загалом.

Контекст

У грудні 2022 року Рада ЄС призупинила 55% бюджетних зобов’язань за трьома програмами політики згуртованості для Угорщини через порушення принципів верховенства права. 

Також Єврокомісії заборонили укладати нові угоди з громадськими фондами та пов’язаними з ними установами в межах програм Erasmus+ і Horizon Europe. 

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