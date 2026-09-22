Європейський Союз уклав нову угоду про вільну торгівлю з Філіппінами

Філіппіни стали третьою країною з блоку АСЕАН, яка уклала двосторонню торговельну угоду з ЄС.

Європейський Союз та Філіппіни у вівторок оголосили про нову угоду про вільну торгівлю. Це стало черговою двосторонньою домовленістю, укладеною Брюсселем у рамках його прагнення диверсифікувати економіку на тлі збереження напруженості з традиційними торговельними партнерами, зокрема Китаєм, Росією та Сполученими Штатами.

Як пише АР, головний торговельний переговорник ЄС Марош Шефчович заявив, що він і міністерка торгівлі Філіппін Марія Крістіна Альдегер-Роке розробили угоду, щоб збільшити обсяг щорічної торгівлі між 27 країнами ЄС та державою Південно-Східної Азії, який нині становить майже 30 мільярдів євро.

У торгівлі домінує електроніка: ЄС експортує до Філіппін літаки, свинину та фармацевтичну продукцію, тоді як імпортує напівпровідники, інтегральні схеми та промислове обладнання, вироблене на Філіппінах.

Філіппіни стали третьою країною з блоку АСЕАН, яка уклала двосторонню торговельну угоду з ЄС, після В’єтнаму та Сінгапуру. Переговори між Європейською комісією та Таїландом, Індонезією і Малайзією тривають, тоді як у довгостроковій перспективі сторони сподіваються укласти масштабнішу угоду про вільну торгівлю безпосередньо між АСЕАН та ЄС.

ЄС прагнув забезпечити зростання та стабільність завдяки новим торговельним зв’язкам. Також блок змушений шукати альтернативні джерела енергії, реагувати на посилення напруженості з адміністрацією Трампа, а представники країн-членів звинувачують Росію в гібридних атаках.

Угода ЄС із Філіппінами загалом відповідає стратегії співпраці з «середніми державами», яку прем’єр-міністр Канади Марк Карні виклав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, на початку цього року.