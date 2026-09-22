У Росії загорівся Куйбишевський НПЗ

У ніч на 22 вересня жителі Самарської області повідомляли про вибухи. Згодом у області загорівся Куйбишевський нафтопереробний завод.

Про це пише Astra.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив про начебто атаки БПЛА, але нічого не повідомив про пожежу на Куйбишевському НПЗ.

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За його словами, «збито десятки безпілотників».

Фото: Astra Пожежа у Росії

Видання зауважує, що це НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ «НК "Роснефть"».

Завод вже неодноразово атакували, а у серпні 2025 року Куйбишевський НПЗ припиняв роботу після атаки БпЛА. До цього, у березні 2024 року безпілотники пошкодили на нафтозаводі одну із установок, виробничий цикл також було припинено.

10 червня 2026 року завод знову припиняв роботу внаслідок ударів дронів.