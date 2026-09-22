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У Росії загорівся Куйбишевський НПЗ

Вночі жителі Самарської області повідомляли про вибухи.

У Росії загорівся Куйбишевський НПЗ
Пожежа у Росії
Фото: Astra

У ніч на 22 вересня жителі Самарської області повідомляли про вибухи. Згодом у області загорівся Куйбишевський нафтопереробний завод. 

Про це пише Astra

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив про начебто атаки БПЛА, але нічого не повідомив про пожежу на Куйбишевському НПЗ. 

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За його словами, «збито десятки безпілотників». 

Пожежа у Росії
Фото: Astra
Пожежа у Росії

Видання зауважує, що це НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ «НК "Роснефть"».

Завод вже неодноразово атакували, а у серпні 2025 року Куйбишевський НПЗ припиняв роботу після атаки БпЛА. До цього, у березні 2024 року безпілотники пошкодили на нафтозаводі одну із установок, виробничий цикл також було припинено.

10 червня 2026 року завод знову припиняв роботу внаслідок ударів дронів. 

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