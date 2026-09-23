Адміністрація Трампа просить суд скасувати давній прецедент, який гарантує журналістам доступ до Білого дому

Міністерство юстиції США просить суди скасувати рішення у справі Sherrill v. Knight, яке передбачає, що уряд не може вибірково позбавляти ЗМІ доступу до преспросторів Білого дому через спрямованість їхніх публікацій.

Президент США Дональд Трамп просить федеральні суди дозволити йому на власний розсуд вирішувати, які ЗМІ отримують доступ до Білого дому, пише Politico.

Він ініціює судовий процес із метою скасування прецеденту, що діє вже кілька десятиліть і забезпечує широкий захист журналістів, які працюють у Західному крилі.

У поданні до суду у вівторок ввечері Міністерство юстиції обґрунтувало рішення Трампа обмежити доступ до Білого дому для видань POLITICO, CNN та MSNBC тим, що ці ЗМІ публікували конфіденційну інформацію.

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“Президент дійшов висновку, що позивачі не дотримувалися мінімальних професійних журналістських стандартів, публікуючи секретну інформацію та інформацію національної безпеки”, – йдеться у брифі.

Подання є відповіддю на екстрений позов, поданий трьома новинними організаціями з вимогою негайного відновлення їхнього доступу до Західного крила. У поданні наведено кілька матеріалів кожного видання, зокрема про стан війни з Іраном, критичне зменшення запасів боєприпасів США та деталі розслідування витоку інформації, пов’язаного з історіями про директора ФБР Каша Пателя.

Politico, зокрема, критикують за публікацію матеріалів, які Секретна служба надала республіканцям у Сенаті для обґрунтування будівництва нового бального залу в Білому домі.

До подання Міністерства юстиції також додало листи, які адміністрація, як стверджується, надіслала кожному з видань у вівторок, посилаючись на ці публікації як на підставу рішення Трампа позбавити їх доступу до Білого дому. Виданням дали час до п’ятниці, щоб оскаржити це рішення.

“Однак у цих листах – які не підписані й не оформлені на офіційних бланках – не стверджується, що будь-яка зі згаданих публікацій містила секретну інформацію. До того ж, деякі з наведених прикладів, схоже, взагалі не мають жодного стосунку до національної безпеки”, – зазначає видання.

Так, у листі до Polititco висловлюється невдоволення матеріалом, у якому йшлося про погану “атмосферу” на нещодавньому з’їзді Республіканської партії в Техасі, присвяченому проміжним виборам.

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Юристи Міністерства юстиції США неохоче визнають, що листи, надіслані вже після ухвалення рішення, не можуть виправдати дії адміністрації відповідно до 49-річного прецеденту Апеляційного суду округу Колумбія у справі Sherrill v. Knight. Суд тоді постановив, що уряд не може вибірково позбавляти ЗМІ доступу до преспросторів Білого дому через спрямованість їхніх публікацій.

Додається, що міністерство юстиції просить суди скасувати рішення у справі Шеррілла і водночас скасувати законне право ЗМІ на рівний доступ до пресзони Білого дому.

Натомість відомство закликає суди розширити дію іншого рішення Апеляційного суду округу Колумбія, ухваленого минулого року. У ньому йшлося про те, що президент, імовірно, має повноваження вибірково обмежувати доступ до найбільш режимних зон комплексу Білого дому, таких як Овальний кабінет.

POLITICO, CNN та MS NOW подали позов у понеділок, заявивши, що позбавлення їхніх журналістів акредитації порушує Першу поправку до Конституції США. Вони також просять суд тимчасово зобов’язати Білий дім відновити доступ журналістів до завершення розгляду справи.

Вони також просять суд тимчасово зобов’язати Білий дім відновити доступ журналістів до завершення розгляду справи. Окружний суддя США Тімоті Келлі, схвалений на посаду Трампом, призначив слухання на 15:30 за місцевим часом у середу.