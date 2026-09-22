На американській авіабазі в Німеччині розбився винищувач F-16

На американській авіабазі Шпангдалем у регіоні Айфель розбився винищувач F-16.

Про це пише німецьке видання Südwestrundfunk (SWR).

Пілот катапультувався. Йому надали медичну допомогу. Причини аварії розслідують.

Німецька служба управління повітряним рухом повідомила, що катастрофа сталася після навчань. За їхніми даними, у навчаннях брали участь чотири літаки. Два поверталися до аеропорту Шпангдалем; перший з них розбився. Інші три літаки перенаправили до іншого аеропорту.

На авіабазі Шпангдалем дислокується ескадрилья винищувачів F-16, яка налічує близько 20 літаків.