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На американській авіабазі в Німеччині розбився винищувач F-16

Аварія сталась після навчань. Пілот катапультувався.

На американській авіабазі в Німеччині розбився винищувач F-16
В Німеччині розбився винищувач F-16
Фото: SWR

На американській авіабазі Шпангдалем у регіоні Айфель розбився винищувач F-16.

Про це пише німецьке видання Südwestrundfunk (SWR).

Пілот катапультувався. Йому надали медичну допомогу. Причини аварії розслідують.

Німецька служба управління повітряним рухом повідомила, що катастрофа сталася після навчань. За їхніми даними, у навчаннях брали участь чотири літаки. Два поверталися до аеропорту Шпангдалем; перший з них розбився. Інші три літаки перенаправили до іншого аеропорту.

На авіабазі Шпангдалем дислокується ескадрилья винищувачів F-16, яка налічує близько 20 літаків. 

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