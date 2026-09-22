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Відбулася зустріч Зеленського і Трампа в США (доповнено)

Минулого разу президенти зустрічалися в липні. 

Відбулася зустріч Зеленського і Трампа в США (доповнено)
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку відбуласязустріч українського президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Вона тривала близько 40 хвилин. Трансляцію початку перегорів вів Офіс президента.

«Сподіваюся, ми закінчимо цю війну, і президент Трамп допоможе закінчити її. Думаю, ми повинні зробити це можливим до зими. Ми обговоримо багато важливих речей», – сказав Володимир Зеленський до початку закритих переговорів.

Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, відзначив, що українці є дуже здібними бійцями.

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Візит українського президента до Сполучених Штатів відбувається в рамках тижня високого рівня сесії Генасамблеї ООН. Окрім участі в сесії, Зеленський має низку запланованих двосторонніх переговорів.

Зустрічі з Дональдом Трампом передував телефонний дзвінок, проведений цієї неділі, в день потужних українських ударів по НПЗ в Москві. За інформацією американської преси, Трамп просив Володимира Зеленського не бити по російських дизельних спроможностях. 

Учора американський лідер опублікував допис, у якому сказав, що Росія, «на жаль», втратила контроль над дизельною галуззю через війну з Україною. Він сказав, що війну потрібно завершувати. Зеленський, коментуючи це, сказав, що війну дійсно треба завершувати і що Україна подала десятки пропозицій, як це зробити. 

The Guardian писало, що американський президент, вірогідно, під час зустрічі тиснутиме на українського колегу, аби той уклав з Росією енергетичне перемир'я. Україна неодноразово наголошувала, що готова до будь-яких варіантів припинення вогню, але дії росіян мусять бути співмірними. 

  • Попередня зустріч американського і українського президентів відбулася 28 липня. Зеленський розповів, що говорили про ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».
  • На початку серпня президент США під час спілкування з журналістами у Білому домі фактично визнав небажання надавати Україні ракети-перехоплювачі до протиповітряних комплексів Patriot. Трамп заявив, що «вони потрібні і нам самим».
  • Українська сторона після цього повідомляла, що діалог зі США про ліцензії триває. 
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