Міноборони Польщі прокоментувало появу дрона поблизу американської бази

Військові його не збивали, натомість зателефонували на номер екстреної служби 112.

Поблизу американської бази протиракетної оборони в польському місті Редзіково помітили цивільний безпілотник.

За даними медіа, замість знешкодження або збиття апарату військові зателефонували на номер екстреної служби 112, передає «Європейська правда» з посиланням на портал Onet.

У Міністерстві оборони Польщі підтвердили інформацію про проліт дрона та запевнили, що він був цивільним і не становив жодної загрози для бази. У відомстві зазначили, що апарат не пролітав над самим об'єктом, але порушив безпольотну зону орієнтовно за кілометр від нього. Військові системи ППО постійно тримали дрон під наглядом, а також ідентифікували місце, звідки ним керували.

Відповідно до процедур, про інцидент повідомили відповідні служби, зокрема поліцію. У польському Міноборони наголосили, що подія перебувала під повним контролем, а дрон не наблизився до стратегічно важливих об’єктів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекає на повний звіт щодо цього випадку та пообіцяв вжити заходів, якщо фахівці виявлять якісь недоліки в реагуванні.