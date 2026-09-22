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Міноборони Польщі прокоментувало появу дрона поблизу американської бази

Військові його не збивали, натомість зателефонували на номер екстреної служби 112.

Міноборони Польщі прокоментувало появу дрона поблизу американської бази
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

Поблизу американської бази протиракетної оборони в польському місті Редзіково помітили цивільний безпілотник. 

За даними медіа, замість знешкодження або збиття апарату військові зателефонували на номер екстреної служби 112, передає «Європейська правда» з посиланням на портал Onet.

У Міністерстві оборони Польщі підтвердили інформацію про проліт дрона та запевнили, що він був цивільним і не становив жодної загрози для бази. У відомстві зазначили, що апарат не пролітав над самим об'єктом, але порушив безпольотну зону орієнтовно за кілометр від нього. Військові системи ППО постійно тримали дрон під наглядом, а також ідентифікували місце, звідки ним керували.

Відповідно до процедур, про інцидент повідомили відповідні служби, зокрема поліцію. У польському Міноборони наголосили, що подія перебувала під повним контролем, а дрон не наблизився до стратегічно важливих об’єктів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекає на повний звіт щодо цього випадку та пообіцяв вжити заходів, якщо фахівці виявлять якісь недоліки в реагуванні.

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