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Ціни на нафту Brent опустилися нижче $99 за барель

Ф'ючерси на West Texas Intermediate із поставкою в листопаді знизилися на 1,4% — до $91,09 за барель.

Ціни на нафту Brent опустилися нижче $99 за барель
Ілюстративне фото

Нафта Brent опустилася нижче $99 за барель станом на 22 вересня. 

Як пише Bloomberg, ф'ючерси на Brent із поставкою в листопаді подешевшали на 1,6% - до $98,70 за барель. Ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) із поставкою в листопаді знизилися на 1,4% - до $91,09 за барель.

Нафта почала падати після повідомлення про те, що Іран може відкрити Ормузьку протоку, якщо США знімуть блокаду іранських портів.

Цього року ціни на нафту зросли більш ніж на 60%, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив постачання через найважливіший у світі вузький морський прохід для транспортування енергоносіїв.  Імовірність того, що США та Іран зрештою зможуть укласти угоду, залишається невизначеною.

  • 11 вересня ціна нафти Brent піднялася до близько 107 доларів за барель на тлі загострення бойових дій між єменськими бойовиками-хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія. 
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