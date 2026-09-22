Ціни на нафту Brent опустилися нижче $99 за барель

Ф'ючерси на West Texas Intermediate із поставкою в листопаді знизилися на 1,4% — до $91,09 за барель.

Нафта Brent опустилася нижче $99 за барель станом на 22 вересня.

Як пише Bloomberg, ф'ючерси на Brent із поставкою в листопаді подешевшали на 1,6% - до $98,70 за барель. Ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) із поставкою в листопаді знизилися на 1,4% - до $91,09 за барель.

Нафта почала падати після повідомлення про те, що Іран може відкрити Ормузьку протоку, якщо США знімуть блокаду іранських портів.

Цього року ціни на нафту зросли більш ніж на 60%, оскільки конфлікт на Близькому Сході порушив постачання через найважливіший у світі вузький морський прохід для транспортування енергоносіїв. Імовірність того, що США та Іран зрештою зможуть укласти угоду, залишається невизначеною.