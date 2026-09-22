Велика Британія надасть Саудівській Аравії оборонну підтримку для протидії хуситам

Дозаправлення саудівських винищувачів під час місій, які Велика Британія вважає оборонними, розпочнеться найближчими днями.

Велика Британія погодилася допомогти саудівським військовим у протидії хуситам, надавши «оборонну підтримку з дозаправленням літаків у повітрі».

Як пише Bloomberg, про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем дорогою до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН.

Велика Британія стала першою країною, яка публічно заявила про готовність надати Саудівській Аравії військову допомогу такого рівня. Із подібним запитом Ер-Ріяд також звертався до США.

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Рішення підтримати військову кампанію Саудівської Аравії стало одним із перших значних зовнішньополітичних рішень Бернема після приходу до влади в липні. Дозаправлення саудівських винищувачів під час місій, які Велика Британія вважає оборонними, розпочнеться найближчими днями. Очікується, що операція триватиме кілька тижнів.

Раніше, на початку 2024 року, Велика Британія разом зі США завдавала ударів по хуситах через їхні погрози суднам, які проходили через південну частину Червоного моря та Баб-ель-Мандебську протоку.

Лондон також закликатиме інші країни допомогти королівству відбити атаки хуситів, повідомили обізнані співрозмовники видання. За словами одного зі цих людей, уряд Бернема вважає, що допомога саудівським військовим і стримування хуситів сприятимуть стабілізації регіону та забезпеченню безпеки Баб-ель-Мандебської протоки — важливого маршруту для контейнерних суден і танкерів з енергоносіями.

Цього місяця, після посилення атак хуситів на Саудівську Аравію та захоплення ними нових територій Ємену, Ер-Ріяд попросив США і Велику Британію про військову підтримку. Поки що Вашингтон, який прагне завершити війну з Іраном і уникати подальшої ескалації напруженості на будь-якому напрямку, не заявляв про готовність допомагати саудитам понад розвідувальну інформацію, яку вже надає королівству.

Водночас New York Times повідомила, що останніми днями президент США Дональд Трамп розглядав можливість спільних із Саудівською Аравією ударів по хуситах.

У вівторок у Нью-Йорку Трамп має зустрітися з представниками Ради співробітництва арабських держав Перської затокитоки – організації, до якої входить Саудівська Аравія. Війна з Іраном буде одним із головних питань порядку денного.

Минулого тижня Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про план продати Саудівській Аравії майже 50 винищувачів F-35, хоча їхнє постачання королівству може зайняти кілька років.

Саудівська Аравія цього місяця зазнала кількох ракетних і безпілотних атак хуситів. Угруповання завдавало ударів по населених пунктах на півдні країни, портах Червоного моря та енергетичній інфраструктурі.

У суботу саудівська влада двічі рано-вранці оголошувала повітряну тривогу в Ер-Ріяді – це вперше за кілька місяців. За даними Wall Street Journal, один із ударів влучив в об'єкти зберігання пального в головному аеропорту столиці. Саудівська коаліція у відповідь кілька разів завдавала ударів по території Ємену. Хусити заявляли про численні жертви серед цивільного населення.

Хусити контролюють території, де проживає більшість населення Ємену. Нещодавно вони захопили порт Моха та кілька островів поблизу Баб-ель-Мандебської протоки. Вони вже перешкоджали судноплавству через цей стратегічний вузький морський прохід, а контроль над додатковими територіями посилює їхній вплив на нього.

Атаки хуситів на Саудівську Аравію, а також удар безпілотника, через який було зупинено роботу найважливішого нафтового трубопроводу королівства, призвели до зростання цін на енергоносії. Ціна на нафту Brent піднялася вище $100 за барель.