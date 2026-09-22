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Латвія не підтримує зняття санкцій ЄС із Фрідмана та Усманова, - прем'єр

Кулберґс скликав екстрене засідання Кабінету міністрів країни з питання продовження санкцій.

Латвія не підтримує зняття санкцій ЄС із Фрідмана та Усманова, - прем'єр
Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулберґс заявив, що країна не підтримала попередній варіант рішення Європейського Союзу, розробленого ірландським головуванням. Йдется про зняття санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Кулберґс назвав ситуацію "непростою", вказавши на те, що, якщо всі 27 країн-членів блоку не досягнуть угоди до дедлайну, це поставить під загрозу продовження санкцій проти всього переліку, а не лише Усманова та Фрідмана.

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"Продовження санкцій на 36 місяців було б правильним кроком. Втім, ціною за це не може бути просте виключення обох цих осіб із санкційного списку. Латвія не може прийняти таку пропозицію", – наголосив Кулберґс.

Він зазначив, що прожовжить спільну працю з міністеркою закордонних справ Байбою Браже для пошуку рішення, "яке відповідатиме інтересам Латвії". Також Кулберґс додав, що скликав екстрене засідання Кабінету міністрів країни з цього питання. 

"Доки Росія продовжує цю війну, тиск Європи має ставати сильнішим, а не комфортнішим для Кремля", - зазначив він.

Контекст

Комітет постійних представників 14 вересня 2026 року продовжив дію санкцій проти Усманова і Фрідмана лише на 7 днів - до 22 вересня. Це сталося через те, що Словаччина наполягала на виключенні Усманова та Фрідмана, а Франція пропонувала компроміс — зняти санкції лише з Усманова.

Більшість країн ЄС виступили проти будь-яких виключень.

Раніше керівник ОПУ Кирило Буданов також закликав не знімати санкції з російських олігархів

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