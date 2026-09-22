Новий контингент військових США вже прямує до Литви

Підтвердження щодо початку нової ротації від Вашингтона отримав президент Гітанас Науседа.

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Новий контингент американських військовослужбовців уже прямує до Литви.

Про це повідомив президент країни Ґітанас Науседа в смоцмережі X.

За його словами, він отримав підтвердження щодо початку нової ротації американських військ. Науседа, який перебуває у США з візитом, подякував президенту Дональду Трампу та його адміністрації за рішення продовжити військову присутність США в Литві.

"Військова присутність США в Литві є невід’ємною частиною нашого стримування та колективної оборони", – написав Науседа.

Цього літа ротацію в Литві завершили понад тисяча американських військових.

I have just received confirmation that the new rotation of U.S. troops is already on its way to Lithuania!



We are grateful to @POTUS Donald Trump and the U.S. administration for this decision, which is important not only for Lithuania, but also for the security of the entire… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 22, 2026