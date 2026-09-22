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Новий контингент військових США вже прямує до Литви

Підтвердження щодо початку нової ротації від Вашингтона отримав президент Гітанас Науседа.

Новий контингент військових США вже прямує до Литви
Президент Литви Ґітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Новий контингент американських військовослужбовців уже прямує до Литви. 

Про це повідомив президент країни Ґітанас Науседа в смоцмережі X.

За його словами, він отримав підтвердження щодо початку нової ротації американських військ. Науседа, який перебуває у США з візитом, подякував президенту Дональду Трампу та його адміністрації за рішення продовжити військову присутність США в Литві.

"Військова присутність США в Литві є невід’ємною частиною нашого стримування та колективної оборони", – написав Науседа.

Цього літа ротацію в Литві завершили понад тисяча американських військових.

  • За даними NBC News, Сполучені Штати розглядають скорочення контингенту в Європі одразу на 25 000 військових. За даними джерел, скорочення присутності може виявитися навіть більшим – до 40 000 військових. Якщо його реалізують, то це стане найзначнішим зменшення 80-тисячної військової присутності Сполучених Штатів у Європі з часів Холодної війни.
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