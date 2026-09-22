Новий контингент військових США вже прямує до Литви

Новий контингент американських військовослужбовців уже прямує до Литви.
Про це повідомив президент країни Ґітанас Науседа в смоцмережі X.
За його словами, він отримав підтвердження щодо початку нової ротації американських військ. Науседа, який перебуває у США з візитом, подякував президенту Дональду Трампу та його адміністрації за рішення продовжити військову присутність США в Литві.
"Військова присутність США в Литві є невід’ємною частиною нашого стримування та колективної оборони", – написав Науседа.
Цього літа ротацію в Литві завершили понад тисяча американських військових.
I have just received confirmation that the new rotation of U.S. troops is already on its way to Lithuania!— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 22, 2026
We are grateful to @POTUS Donald Trump and the U.S. administration for this decision, which is important not only for Lithuania, but also for the security of the entire…
- За даними NBC News, Сполучені Штати розглядають скорочення контингенту в Європі одразу на 25 000 військових. За даними джерел, скорочення присутності може виявитися навіть більшим – до 40 000 військових. Якщо його реалізують, то це стане найзначнішим зменшення 80-тисячної військової присутності Сполучених Штатів у Європі з часів Холодної війни.