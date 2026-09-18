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NBC News: Штати розглядають скорочення контингенту в Європі одразу на 25 000 військових

Обговорюють і ще радикальніше зменшення: аж на половину. 

NBC News: Штати розглядають скорочення контингенту в Європі одразу на 25 000 військових
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Пентагон розглядає можливість суттєвого виведення з європейської території американських літаків, суден, озброєння і десятків тисяч військовослужбовців. Воно може скласти до третини всіх американських військ у Європі, тобто близько 25 000 осіб, пишуть NBC News з посиланням на інформацію від джерел. 

Американський посадовець та ще одне обізнане джерело на умовах анонімності повідомили, що скорочення присутності може виявитися навіть більшим – до 40 000 військових. Якщо його реалізують, то це стане найзначнішим зменшення 80-тисячної військової присутності Сполучених Штатів у Європі з часів холодної війни.

Остаточного рішення поки немає, зазначили журналісти. Генерал Алексус Гринкевич, який очолює Європейське командування в США і є верховним командувачем НАТО, має презентувати аналіз міністру війни Піту Геґсету вже сьогодні. 

Міністр має отримати кінцеву пропозицію до 6 листопада, а потім презентує її президенту. Ймовірне скорочення викликає занепокоєння в деяких урядах Європи на тлі застережень про провокації Росії. 

Нова адміністрація Сполучених Штатів уже давно говорила про можливість скорочення військової присутності в країнах-союзницях у Європі. New York Times писала, що може йтися про скорочення кількості винищувачів F-16 та F-15E, доступних для операцій НАТО в Європі, скоротиться приблизно зі 150 до 100 літаків. Також США зменшать кількість морських розвідувальних літаків із 26 до 15 та повністю заберуть вісім літаків-паливозаправників, які раніше були закріплені за європейським напрямком.

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