CNN: реконструкція гольф-поля Трампа може коштувати до $49 млн

Пропозиція президента Дональда Трампа побудувати чемпіонське поле для гольфу у Вашингтоні, округ Колумбія, може коштувати до $49 млн, свідчить документ, з яким ознайомилася агенція CNN.

У документі Національної служби парків США зазначено, що в січні 2027 року вона почне приймати заявки від підрядників на реконструкцію громадського поля для гольфу в парку Іст-Потомак та перетворення його на професійне поле на 18 лунок.

Попередня оцінка вартості проєкту становить від $20 млн до $49 млн.

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Влітку президент заявив, що хоче розпочати будівництво поля вже цього місяця, навіть попри судові суперечки навколо його спроб перейменувати Центр Кеннеді та звести у місті тріумфальну арку.

Окремо Міністерство внутрішніх справ США нещодавно уклало контракт майже на $400 тисяч із компанією Vanasse Hangen Brustlin, що базується в штаті Массачусетс, на надання послуг з «електронного проєктування» поля.

Представник Міністерства внутрішніх справ заявив агенції, що повний проєкт поля ще не завершений, тому «будь-які припущення щодо вартості на основі попереднього повідомлення про тендер є передчасними та безвідповідальними, особливо якщо вони походять від члена Конгресу».

Трамп, який захоплюється гольфом, уперше публічно запропонував перебрати під контроль та розширити муніципальне поле для гольфу в травні.

Після огляду поля він поскаржився, що воно «занедбане, зношене, дуже небезпечне та застаріле». Трамп заявив, що побудує «одне з найкращих полів для гольфу у світі», яке при цьому залишиться відкритим для відвідування громадськістю.

Судовий позов із вимогою зупинити запропоновані Трампом зміни на полі наразі розглядається судами. Водночас критики попереджали, що необхідність отримання відповідних дозволів і судові процеси навряд чи стануть серйозною перешкодою для президента.

Протягом останніх кількох тижнів на території поля помічали бульдозери, хоча Міністерство внутрішніх справ заявляло, що вони використовувалися для технічного обслуговування поля.