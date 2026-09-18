Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаСвіт

CNN: реконструкція гольф-поля Трампа може коштувати до $49 млн

Повний проєкт поля ще не завершений.

CNN: реконструкція гольф-поля Трампа може коштувати до $49 млн
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Пропозиція президента Дональда Трампа побудувати чемпіонське поле для гольфу у Вашингтоні, округ Колумбія, може коштувати до $49 млн, свідчить документ, з яким ознайомилася агенція CNN.

У документі Національної служби парків США зазначено, що в січні 2027 року вона почне приймати заявки від підрядників на реконструкцію громадського поля для гольфу в парку Іст-Потомак та перетворення його на професійне поле на 18 лунок.

Попередня оцінка вартості проєкту становить від $20 млн до $49 млн.

Реклама

Влітку президент заявив, що хоче розпочати будівництво поля вже цього місяця, навіть попри судові суперечки навколо його спроб перейменувати Центр Кеннеді та звести у місті тріумфальну арку.

Окремо Міністерство внутрішніх справ США нещодавно уклало контракт майже на $400 тисяч із компанією Vanasse Hangen Brustlin, що базується в штаті Массачусетс, на надання послуг з «електронного проєктування» поля.

Представник Міністерства внутрішніх справ заявив агенції, що повний проєкт поля ще не завершений, тому «будь-які припущення щодо вартості на основі попереднього повідомлення про тендер є передчасними та безвідповідальними, особливо якщо вони походять від члена Конгресу».

Трамп, який захоплюється гольфом, уперше публічно запропонував перебрати під контроль та розширити муніципальне поле для гольфу в травні.

Після огляду поля він поскаржився, що воно «занедбане, зношене, дуже небезпечне та застаріле». Трамп заявив, що побудує «одне з найкращих полів для гольфу у світі», яке при цьому залишиться відкритим для відвідування громадськістю.

Судовий позов із вимогою зупинити запропоновані Трампом зміни на полі наразі розглядається судами. Водночас критики попереджали, що необхідність отримання відповідних дозволів і судові процеси навряд чи стануть серйозною перешкодою для президента.

Протягом останніх кількох тижнів на території поля помічали бульдозери, хоча Міністерство внутрішніх справ заявляло, що вони використовувалися для технічного обслуговування поля.

  • Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого показника за весь час проведення опитування Financial Times. Виборці дедалі гірше оцінюють економічну політику адміністрації та ситуацію з вартістю життя.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies