Філіппіни заявили про таран їхнього судна китайською береговою охороною

У Пекіні звинувачення заперечують і закидають філіппінським морякам "небезпечні маневри".

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Судно берегової охорони Китаю зіткнулося з філіппінським кораблем, який виконував місію з постачання пального рибалкам у Південнокитайському морі. Внаслідок інциденту судно Філіппін отримало пошкодження, однак люди не постраждали.

Про це заявила Філіппінська берегова охорона (PCG), передає Reuters.

Корабель Datu Magat Salamat прямував для передачі пального філіппінським рибалкам приблизно за 54 морські милі від узбережжя провінції Палаван. За даними філіппінської сторони, китайське судно здійснило серію небезпечних маневрів, після чого зіткнулося з філіппінським кораблем.

На оприлюднених кадрах видно, як члени екіпажу перед ударом кричать: "Готуйтеся до зіткнення!" На філіппінському судні зафіксували пошкоджені та відірвані поручні, деформовані металеві конструкції та уламки на палубі.

Філіппінська берегова охорона назвала дії Китаю навмисним тараном цивільного державного судна, яке виконувало гуманітарну місію.

Китайська берегова охорона представила іншу версію подій. Там заявили, що проводили правоохоронну операці.. За твердженням китайської сторони, філіппінське судно проігнорувало неодноразові попередження, змінило курс і раптово пришвидшилося, намагаючись перетнути курс китайського корабля.