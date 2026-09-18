NYT: Трамп розглядає можливість укладення економічних угод із Росією до зупинки війни в Україні

Такий підхід свідчить про зміну позиції порівняно з минулорічною обіцянкою американського президента не укладати ділових угод із Росією, “доки ми не врегулюємо війну”.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення економічних домовленостей із Росією ще до того, як Кремль зупинить військові дії в Україні.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американського чиновника та особу, знайому з перебігом переговорів.

Як інформують джерела, під час зустрічі у Кремлі на початку вересня Володимир Путін заявив спецпосланцям США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру про плани захопити весь Донбас і зруйнувати українську енергосистему вже за кілька місяців. У відповідь Кушнер нагадав російському президенту, що аналогічні обіцянки лунали й рік тому, і закликав не втрачати час даремно.

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За словами чиновника, угоди з Росією до завершення війни можливі, оскільки вони продемонстрували б серйозність намірів США щодо “перезавантаження” відносин із РФ.

Такий підхід свідчить про зміну позиції порівняно з минулорічною обіцянкою Трампа не укладати ділових угод із Росією, “доки ми не врегулюємо війну”.

“Це вказує на те, що посланці Трампа з питань завершення війни – Стів Віткофф і пан Кушнер – шукають нові способи спонукати Росію припинити бойові дії. Адже стало зрозуміло, що Україна не відмовиться від значних територій, контроль над якими, за наполяганням Путіна, є необхідною умовою завершення війни”, – пише NYT.

Це також контрастує з підходом, який підтримують як республіканці, так і демократи в Конгресі, не кажучи вже про європейських союзників Києва та саму Україну – що лише посилення економічного та військового тиску на Путіна може змусити його піти на компроміс.

“Цей законопроєкт підірве російську військову машину й нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів”, – заявив у середу член Палати представників Майкл Маккол (республіканець від штату Техас), один із головних ініціаторів законопроєкту про санкції, після того як документ було ухвалено двопартійною більшістю голосів.

Не зрозуміло, про які саме угоди йдеться. Радник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером 5 вересня заявив, що сторони “досить детально обговорили економічні питання та потенційні масштабні взаємовигідні російсько-американські проєкти”.

Кремль просуває ідеї щодо ділової співпраці перед Білим домом відтоді, як Трамп повернувся на посаду минулого року. Російські посадовці пропонували угоди щодо рідкісноземельних металів та алюмінію, створення спільних підприємств в Арктиці й навіть залучення американських компаній до продажу російського природного газу в Європі.

Американський президент неодноразово називав економічний потенціал Росії “величезним, однак раніше розглядав можливість укладення ділових угод як винагороду для Росії за умови встановлення нею миру.

Як повідомлялося раніше, у жовтні можуть поновитися тристоронні мирні переговори за участю США, України та Росії. Очікується, що під час цих переговорів обговорюватиметься можливість обмеженого припинення вогню – зокрема, припинення ударів по судноплавству в Чорному морі або по об’єктах енергетичної інфраструктури.