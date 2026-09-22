Bloomberg: Путін планує поїхати на саміт у Китай, але може пропустити G20 у США

Імовірність участі президента Росії в саміті G20 у Флориді разом із Дональдом Трампом джерела оцінюють як дуже низьку.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Росії Володимир Путін планує особисто взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який у листопаді прийматиме Китай. Водночас його участь у саміті G20 у США наразі малоймовірна.

Про це Bloomberg повідомили джерела, близькі до Кремля.

За їхніми словами, Путін уперше з 2017 року планує особисто приїхати на зустріч лідерів АТЕС. Імовірність його участі в саміті G20 у Флориді разом із президентом США Дональдом Трампом джерела видання оцінюють як дуже низьку.

Реклама

Саміт АТЕС під головуванням Сі Цзіньпіна відбудеться 18-19 листопада у китайському Шеньчжені. Російські чиновники раніше припускали можливість проведення на полях саміту тристоронньої зустрічі Путіна, Сі та Трампа.

Радник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявляв, що Путін і Сі обговорювали таку можливість під час зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані. За його словами, проведення зустрічі залежатиме, зокрема, від рішення Трампа щодо участі в саміті АТЕС.

Водночас Путін останніми роками переважно уникав багатосторонніх заходів, де міг би зіткнутися з представниками західних країн, які підтримують Україну.

За даними Bloomberg, російські посадовці не очікують суттєвого прогресу в переговорах щодо завершення війни до саміту G20. Співрозмовники видання також стверджують, що в Кремлі дедалі більше розчаровуються у представниках адміністрації Трампа Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері.

Ще одним фактором, який може вплинути на рішення Путіна щодо участі в G20, джерела Bloomberg називають можливу присутність президента України Володимира Зеленського.