Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаПолітика

Через втрату довіри до здатності забезпечити виконання рішень: наглядова рада «Енергоатому» замінила в.о. голови правління

Олександр Остаповець керуватиме НАЕК до повноцінного вступу на посаду переможця конкурсу. 

Через втрату довіри до здатності забезпечити виконання рішень: наглядова рада «Енергоатому» замінила в.о. голови правління
Фото: Пресслужба Енергоатома

Наглядова рада АТ «НАЕК "Енергоатом"» вирішила припинити виконання обов'язків Павлом Ковтонюком голови і члена правління компанії. Про це йдеться у заяві «Енергоатому» 22 вересня.

Обов'язки тимчасового голови поклали на Олександра Остаповця. Він має керувати компанією до початку роботи нового постійного складу правління. 

«Рішення щодо Павла Ковтонюка було ухвалено після оцінки Наглядовою радою стану виконання її рішень і доручень. За підсумками цієї оцінки Наглядова рада дійшла висновку про втрату довіри до здатності Павла Ковтонюка забезпечувати належне виконання її рішень та надалі здійснювати керівництво Компанією в цей критично важливий період», – йдеться у заяві. 

Олександр Остаповець має забезпечити стабільне управління компанією на тлі підготовки до опалювального сезону. 

Раніше конкурсні відбори визначили переможцем відбору на посаду голови правління Юрія Ткачука, а члена правління з ядерної безпеки та експлуатації – Павла Павлишина. Обидва наразі проходять регуляторні і корпоративні процедури, необхідні для їх офіційного призначення й виконання відповідних повноважень.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies