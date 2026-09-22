Через втрату довіри до здатності забезпечити виконання рішень: наглядова рада «Енергоатому» замінила в.о. голови правління

Наглядова рада АТ «НАЕК "Енергоатом"» вирішила припинити виконання обов'язків Павлом Ковтонюком голови і члена правління компанії. Про це йдеться у заяві «Енергоатому» 22 вересня.

Обов'язки тимчасового голови поклали на Олександра Остаповця. Він має керувати компанією до початку роботи нового постійного складу правління.

«Рішення щодо Павла Ковтонюка було ухвалено після оцінки Наглядовою радою стану виконання її рішень і доручень. За підсумками цієї оцінки Наглядова рада дійшла висновку про втрату довіри до здатності Павла Ковтонюка забезпечувати належне виконання її рішень та надалі здійснювати керівництво Компанією в цей критично важливий період», – йдеться у заяві.

Олександр Остаповець має забезпечити стабільне управління компанією на тлі підготовки до опалювального сезону.

Раніше конкурсні відбори визначили переможцем відбору на посаду голови правління Юрія Ткачука, а члена правління з ядерної безпеки та експлуатації – Павла Павлишина. Обидва наразі проходять регуляторні і корпоративні процедури, необхідні для їх офіційного призначення й виконання відповідних повноважень.