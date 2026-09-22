Bihus.info заявили про таємні активи міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Він заперечив

Родина міністра у справах ветеранів, ексголови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та він сам можуть користуватися низкою активів, яких немає в деклараціях. Це нова квартира і паркомісце в ЖК «Новопечерські липки», автомобіль Porshe і 18 гектарів мисливських угідь у Черкаській області, йдеться в матеріалі Bihus.info. Кім заперечує користування майном, яке не задеклароване.

Підприємець Віталій Кім прийшов у політику в 2019 році. Він долучився до передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, а згодом, за ініціативи Давида Арахамії, очолив Миколаївську обласну державну адміністрацію, цього літа став міністром ветеранів.

Журналісти з'ясували, що в липні минулого року компанія дружини Віталія Кіма «Медіагрупа» придбала квартиру в Печерському районі Києва на понад 100 квадратних метрів. Також вона купила там паркомісце. За оцінкою журналістів, на той момент вартість цієї нерухомості без ремонту складала не менше $350 000.

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Публічна фінансова звітність «Медіагрупи» роками «або показувала нулі, або нічого не показувала», зазначили журналісти. При цьому заощадження родини Кіма в цей час не зменшилися, а збільшилися на 6,5 млн гривень порівняно з 2024 роком. Цю суму вдалося відкласти за офіційного доходу в 7 млн до сплати податків.

На парковці ЖК журналісти помітили Porsche, керуючи яким дружина посадовця Юлія Кім рік тому отримала штраф. Авто також записано на компанію, але іншу – давнього знайомого Віталія Кіма, забудовника Романа Сербенова – S Develope. Сербенов журналістам сказав, що його компанія придбала авто і віддала в оренду дружині Кіма Юлії.

«Ми його придбали і віддали в оренду», – сказав він.

Сам Кім сказав, що дружина користувалася машиною менш ніж 6 місяців, тому обов'язковому декларуванню це не підлягало.

«Договір оренди заключається», – сказав міністр, додавши, що дружина і раніше користувалася цим авто, але «мабуть, повертала».

Також на цьому ж паркінгу ЖК журналісти помітили ще один автомобіль – Volkswagen, що має номери-прикриття. Цю машину там бачили кілька разів. Дуже схожий за декларацією орендує сам Кім. Крім того, біля Липок зафіксували ще один Volkswagen, що належить ексдружині Віталія Кіма Ользі, яка наразі за кордоном. Раніше машину в підприємства «Моноліт» орендував сам Кім. Цю машина за останні кілька місяців ловила на себе штрафи. Bihus.info припустили, що це може свідчити про приховування права власності.

«З колишньою дружиною в мене стосунки кращі, ніж інколи в деяких з нинішньою дружиною», – прокоментував міністр журналістам.

Він заперечив користування автомобілем ексдружини, що поїхала за кордон рік тому. Також він заперечив користування квартирою і паркомісцем у ЖК «Новопечерські липки».

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«Там багато друзів, зустрічей і так далі. Квартира, про яку ви кажете, записана на компанію моєї дружині. Вона в кредиті», – сказав він.

При цьому він сказав, що в декларації видно, що для купівлі коштів не бракувало. За квартиру заплатили 200 000-250 000 доларів – менше ринкової ціни, бо дружина Кіма орендувала цю квартиру у власниці, стверджує Віталій Кім.

Також розслідувачі з'ясували, що минулого року Канівське лівобережне мисливське господарство змінило власників. Серед нових господарів з'явився Олександр Степанов, що є «давнім бізнес-партнером Кіма» та його обох дружин. Це одноосібний власник компанії «Южноє морє», що володіє миколаївським закладом Ushuaia, неформальну причетність до якого підтвердив Віталій Кім.

У мисливському бізнесі Степанова є партнер Андрій Галкін. До кінця 2020 року він працював у поліції охорони, а потім став бізнесменом. А станом на січень 2022 року людина з таким самим ім'ям була помічником нардепа Романа Іванісова.

Кім підтвердив, що в 2020 році познайомився на полюванні в Рівному з Іванісовим. Стосовно бази в Черкаській області він сказав, що володіють нею друзі. Він там був кілька разів.

«Запросили на полювання – я з'їдив», – сказав він, підтвердивши, що на половину компанія належить бізнес-партнеру Олександру Степанову.

Степанов у розмові з журналістами не зміг назвати другого співвласника – Андрія Галкіна.