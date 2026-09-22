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Reuters: Іран готовий відкрити Ормузьку протоку, якщо США послаблять військовий тиск і знімуть блокаду

Тегеран передав свою пропозицію Сполученим Штатам через посередників 16 вересня.

Reuters: Іран готовий відкрити Ормузьку протоку, якщо США послаблять військовий тиск і знімуть блокаду
Судна біля Ормузької протоки
Фото: EPA/UPG

Іран може відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів, якщо Сполучені Штати послаблять військовий тиск і знімуть блокаду іранських портів, повідомив Reuters у вівторок високопоставлений іранський чиновник.

У неділю центральне командування іранських військових заявило, що отримало інформацію про підготовку США до відновлення військових операцій за підтримки країн регіону. Тегеран попередив, що це призведе до іранської відповіді «без обмежень і застережень».

«США мають заявити, що хочуть вирішити це питання дипломатичним шляхом, офіційно підтвердити це, а потім погодити графік подальших дій», – сказав високопоставлений іранський чиновник.

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Він додав, що іранська делегація перебуває в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН і має повні повноваження для відновлення дипломатичних переговорів зі Сполученими Штатами.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, який у вівторок вранці вилетів із Тегерана до Нью-Йорка, не зустрічатиметься з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомив Reuters цей чиновник.

За його словами, деталі угоди про припинення бойових дій із Вашингтоном можна обговорити в Нью-Йорку за посередництва інших країн. Він пояснив, що Тегеран передав свою пропозицію Сполученим Штатам через посередників 16 вересня.

Він додав, що Тегеран готовий відновити дипломатичні переговори, якщо Вашингтон зробить конкретні кроки.

  • Іран вважає чинним підписаний у червні за посередництва Пакистану Ісламабадський меморандум зі Сполученими Штатами та має намір повернутися до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту з Вашингтоном.
  • США останнім часом непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Безпеку судноплавства забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.
  • Згідно з заявою Трампа, США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили. Проте за оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалось.
  • 2 вересня США вперше атакували іранські танкери у відповідь на удари в Ормузькій протоці. Політику "танкер за танкер" схвалив особисто Дональд Трамп.
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