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Польські культурні діячі ініціюють благодійний аукціон для збору коштів на ЗСУ

Перші лоти зʼявляться на платформі Allegro Charity 30 вересня близько 21:00.

CultHub
Польські культурні діячі ініціюють благодійний аукціон для збору коштів на ЗСУ
Робота Еви Курилюк, яку представлять ​​на передаукціонній виставці в Instytut Fotografii Fort
Фото: Мацей Пісук в анонсі заходу у Facebook

Польські культурні діячі організовують акцію «Мистецтво для перемоги – Люди культури з Польщі для вільної України 2026» з виставкою мистецьких робіт та благодійним аукціоном для збору коштів, які обіцяють спрямувати на підтримку українських військових. Про це повідомляє журналіст та письменник Маріуш Щигел.

23 вересня о 18:00 в Instytut Fotografii Fort у Варшаві відкриють передаукціонну виставку, де покажуть більшість зібраних для аукціону робіт. Подія відбудеться за участі запрошених гостей під модеруванням Щигела. На заході подаватимуть українські страви. Експозиція триватиме до 29 вересня. 

Серед представлених творів – колажі поетки й есеїстки та лавреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, підписані авторами книги, фотографії польських режисерів-документалістів та велика скульптура равлика одного з класиків польського ар-брют.

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30 вересня о 19:00 у Muzeum Sztuki Nowoczesnej відбудеться церемонія відкриття аукціону, який розпочнеться близько 21:00 того ж дня на онлайн-платформі Allegro Charytatywni, де представлять перші лоти. Наступні – зʼявлятимуться кожні 5-7 днів.

За словами Щигела, аби зібрати лоти, організатори звернулися до митців та культурних діячів із проханням пожертвувати свої роботи, підписані книги або особисті пам'ятні речі для аукціону. Станом на 21 вересня до ініціативи долучилися понад 70 осіб, серед яких – митці та мисткині Вільгельм Сасналь, Єва Курилюк, Мирослав Балка, Малґожата Мицек, Кароль Радзішевський та інші.

У рамках події відбудуться показ окремих робіт, які представлять кураткорка і мистецствознавиця Анда Роттенберг, куратор і мистецтвознавець Адам Мазур та журналістка і письменниця Йоанна Щенсна; читання віршів сучасних українських поеток у виконанні української акторки Оксани Черкашиної в супроводі української композиторки та піаністки Олександри Малацковської. Вечір завершить концерт польського джазового музиканта та саксофоніста Миколая Тшаски.

Як зазначає Щигел, зібрані під час аукціону кошти передадуть до трьох фундацій – Sikorki na Ukrainie, Uniters та Fundacja Kordon – кожна з них опублікує звіт.

Організаторами проєкту стали Щигел, письменниця і журналістка Йоанна Щенсна, художник і фотограф Рафал Мілах, художник і куратор Вальдемар Татарчук, письменник і сценарист Мацей Пісук, журналіст і культурний діяч Євген Клімакін, волонтери і громадські діячі Томаш Сікора, Магдалена Сікорська та Катажина Сікорська-Сюдек.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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