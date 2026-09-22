У Франківську пройде виставка фіналістів конкурсу молодих художників МУХі 2026

Її покажуть у Promprylad Art Center з 2 жовтня до 2 грудня.

2 жовтня о 18:30 в Promprylad Art Center в Івано-Франківську відбудеться відкриття виставки фіналісток і фіналістів конкурсу молодих українських художників МУХі 2026. Про це повідомили організатори.

Організатори отримали 402 заявки, з яких міжнародне журі обрало 10 фіналістів. Учасники виставки: Critical Tech Group (Київ), Ельза Губанова (Одеса/Лейпциг), Євсевія Зякіна (Харків), Софія Козлова (Кам’янське/Львів), Дмитро Купріян (Київ/Суми), Аліса Кулеш (Київ/Дюссельдорф), Ірина Лоскот (Харків/Київ), Дарина Мамайсур (Київ/Брюссель), Дар'я Молокоєдова (Краматорськ/Київ), Даша Подольцева та Олексій Шмурак (Київ). Кураторка виставки — програмна директорка Promprylad Art Center Ксенія Малих. У день відкриття вона проведе кураторську екскурсію, яка розпочнеться о 18:30. Також буде можливість поспілкуватися з мисткинями та митцями.

4 жовтня о 16:00 відбудеться церемонія нагородження, під час якої міжнародне експертне журі оголосить переможця конкурсу та двох призерів. Загальний призовий фонд становить 130 000 грн, при цьому кожна премія розподілена порівну: 50% — грошова винагорода, 50% — на реалізацію нового проєкту. Переможець отримає 70 000 грн, кураторську підтримку, сертифікат і статуетку авторства Павли Нікітіної, переможниці премії МУХі 2021. Двоє призерів отримають по 30 000 грн та кураторську підтримку.

До складу міжнародної експертної комісії конкурсу МУХі 2026 увійшли:

Лоренцо Бальбі (Італія) — директор MAMbo – Museum of Modern Art of Bologna, керівник департаменту сучасного та модерного мистецтва Міських музеїв Болоньї та президент AMACI.

Марина Гуц (Україна) — засновниця конкурсу МУХі, кураторка виставок сучасного мистецтва;

Рей Джонс (Велика Британія) — мисткиня та дослідниця, учасниця проєктів Royal College of Art, London Design Festival і Barbican Centre, співзасновниця Tool/Toy Project та членкиня керівного комітету OUTPOST Norwich;

Пол Гейвуд (Велика Британія) — професор Central Saint Martins (University of the Arts London), співголова National Association for Fine Art Education, академік і практик із міжнародним досвідом у сфері мистецької освіти та міждисциплінарної співпраці;

Іса Хо (Тайвань) — мисткиня, що працює з режисованою фотографією та цифровим синтезом;

Ксенія Малих (Україна) — кураторка та мистецтвознавиця, програмна директорка Promprylad Art Center;

Марія Прошковська (Україна) — художниця, лауреатка конкурсу МУХі 2017.

Виставка фіналістів триватиме до 2 грудня 2026.