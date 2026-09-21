Фільм «Пасхальний день» Миколи Засєєва увійшов до короткого списку European Film Awards

Стрічка, заснована на реальних подіях, розповідає історію про працівників ТЦК та чоловіка, який попросив купити корм для кота та освятити паску.

Ігрова стрічка «Пасхальний день» українського режисера Миколи Засєєва про мобілізацію увійшла до шортлиста премії Європейської кіноакадемії в категорії найкращого короткометражного фільму. Про це йдеться на сайті премії.

За описом, фільм «Пасхальний день» розповідає, як на Великдень у Києві двоє військовослужбовців з територіального центру комплектування Петро й Андрій повільно їдуть вулицями та шукають чоловіків, яких можна призвати на службу. Коли вони стикаються з фрилансером-айтішником Сашком, той має до них два прохання перед тим, як його заберуть, – заїхати до магазину, аби купити корм для кота, та освятити паску.

За словами Засєєва, фільм заснований на реальних подіях та, за первинним задумом, мав би бути комедійним – але цього було недостатньо для вдалого сценарію.

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«Ми подумали про святкування Великодня. Бо в Україні всі, навіть атеїсти, люблять Великдень, – пояснює Засєєв. – Це святкування дозволяє нам помістити нашого персонажа та його вербувальників у ситуацію, яка їх об'єднує. Саме у цей момент військова система та контекст війни більше не мають значення».

Він додає, що цей ритуал став поворотним моментом, який радикально змінив жанр стрічки – від комедії з абсурдними ситуаціями напочатку до моменту щирості для трьох чоловіків.

«Під час створення цього фільму я зрозумів, що насправді мене цікавить те, як нам вдається зберегти нашу людяність у важких обставинах», – ділиться Засєєв.

У головних ролях зіграли Іван Шаран, Сергій Коршиков, та Григорій Наумов.

Продюсерами та продюсерками стали Віктор Еде, Наталія Лібет, Ольга Брегман, Олександра Братищенко та Віктор Шевченко.

Цьогоріч «Пасхальний день» став найкращим європейським фільмом на Краківському кінофестивалі, а також здобув національну кінопремію «Золота дзиґа» у категорії «найкращий короткометражний ігровий фільм».

Нагадаємо, раніше до Short Film Shortlist премії Європейської кіноакадемії потрапив український анімаційний фільм «Київський торт» Микити Лиськова.

Про Миколу Засєєва:

український режисер, режисер монтажу та сценарист;

його перший короткометр «Фаза» отримав номінацію на премію «Золота дзиґа» у 2022 році;

нині працює над повнометражним фільмом «Магічна гора».

Про премію Європейської кіноакадемії: