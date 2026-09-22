Офіцер британських ВМС попередив про ризик масштабної диверсії Росії на підводних кабелях

Ця інфраструктура майже не має захисту від гібридних атак.

Колишній командир фрегата Королівського військово-морського флоту Великої Британії Том Шарп заявив, що Головне управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ (ГУГД) вже завершує підготовчі етапи для можливого пошкодження підводних комунікаційних кабелів.

Шарп підкреслив, що Британію сполучають із зовнішнім світом близько 64 кабелів, однак основна частина трафіку залежить лише від кількох із них, пише портал Onet.

Зокрема, два кабелі забезпечують 75% трансатлантичної пропускної спроможності, а сім кабелів відповідають за 93% усього британського інтернет-руху. Крім того, дев'ять ліній виходять на сушу через єдину станцію в Буді, яка практично не має належного захисту від саботажу.

Експерти та військові зазначають, що РФ регулярно проводить розвідку та випробування поблизу стратегічних комунікацій у Атлантиці та біля берегів Свалбарду. Для диверсій Росія може використовувати як спеціальні атомні підводні човни типу «Лошарик», здатні працювати на глибині до 6000 метрів, так і дешеві безпілотні апарати з вибухівкою.

Одночасне пошкодження цих мереж призведе до миттєвого блокування популярних месенджерів, збоїв у роботі банківських додатків і зупинки міжнародної фінансової системи SWIFT, через яку в Лондоні щодня проходять трильйони доларів. Окрім цього, диверсія повністю паралізує розвідувальні та командні мережі НАТО і союзу Five Eyes.

Ситуація ускладнюється тим, що Британія та її союзники мають обмежені можливості для швидкого ремонту та цілодобового моніторингу підводної інфраструктури. На відновлення десятків пошкоджених кабелів знадобиться майже рік, тому ексофіцер закликає британський уряд терміново інвестувати у спецсудна, системи підводного захисту й технології сенсорного контролю.