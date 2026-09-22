Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН

Обговорили деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН. Обговорили, зокрема, деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії у війні з Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

"І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими", - заявив президент.

Реклама

Команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

"Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими і надалі", - зазначив Зеленський.

Обговорили також низку двосторонніх та багатосторонніх питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України.

Володимир Зеленський подякував Трампу, його команді та американцям за підтримку.