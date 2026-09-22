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Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН

Обговорили деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії.

Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський та Дональд Трамп
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН. Обговорили, зокрема, деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії у війні з Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

"І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими", - заявив президент.

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Команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

"Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими і надалі", - зазначив Зеленський.

Обговорили також низку двосторонніх та багатосторонніх питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. 

Володимир Зеленський подякував Трампу, його команді та американцям за підтримку.

  • Трамп на зустрічі з Зеленським не вимагав одностороннього припинення вогню по Росії. Йшлося про енергетичне перемир'я, якого має дотримуватися і Росія також. 
  • Київ попросив в американської сторони про дві речі. Перша річ – ППО, друга річ – ліцензії та безпекові гарантії для України.
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