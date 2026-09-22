Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН. Обговорили, зокрема, деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії у війні з Росією.
Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.
"І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими", - заявив президент.
Команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.
"Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими і надалі", - зазначив Зеленський.
Обговорили також низку двосторонніх та багатосторонніх питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України.
Володимир Зеленський подякував Трампу, його команді та американцям за підтримку.
- Трамп на зустрічі з Зеленським не вимагав одностороннього припинення вогню по Росії. Йшлося про енергетичне перемир'я, якого має дотримуватися і Росія також.
- Київ попросив в американської сторони про дві речі. Перша річ – ППО, друга річ – ліцензії та безпекові гарантії для України.