Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Міністр оборони заявляє про постійний тиск через такі інциденти.

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Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20 орієнтовно за 40 кілометрів від узбережжя Польщі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, передає портал Onet.

За словами Косіняка-Камиша, Росія регулярно випробовує східний фланг НАТО, тому подібні події над Балтикою вже стали частиною постійного тиску, а не поодинокими інцидентами.

Очільник оборонного відомства наголосив, що польські військові цілодобово контролюють повітряний простір і перебувають у повній готовності до реагування.