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Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Міністр оборони заявляє про постійний тиск через такі інциденти.

Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
російський Іл-20 над Балтійським морем, фото ілюстративне
Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20 орієнтовно за 40 кілометрів від узбережжя Польщі. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, передає портал Onet.

За словами Косіняка-Камиша, Росія регулярно випробовує східний фланг НАТО, тому подібні події над Балтикою вже стали частиною постійного тиску, а не поодинокими інцидентами. 

Очільник оборонного відомства наголосив, що польські військові цілодобово контролюють повітряний простір і перебувають у повній готовності до реагування.

  • Такі перехоплення для польської сторони майже регулярні.
  • Так, на початку серпня два польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. Російське повітряне судно летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером.
  • Наприкінці місяця польські винищувачі знову перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у Балтійському морі приблизно за 30 км від узбережжя Польщі. 
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