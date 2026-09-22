Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20 орієнтовно за 40 кілометрів від узбережжя Польщі.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, передає портал Onet.
За словами Косіняка-Камиша, Росія регулярно випробовує східний фланг НАТО, тому подібні події над Балтикою вже стали частиною постійного тиску, а не поодинокими інцидентами.
Очільник оборонного відомства наголосив, що польські військові цілодобово контролюють повітряний простір і перебувають у повній готовності до реагування.
- Такі перехоплення для польської сторони майже регулярні.
- Так, на початку серпня два польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. Російське повітряне судно летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером.
- Наприкінці місяця польські винищувачі знову перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у Балтійському морі приблизно за 30 км від узбережжя Польщі.