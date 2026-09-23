Трамп заявив про підтримку заборони на експорт американського дизеля

Президент США Дональд Трамп на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН підтвердив журналістам, що підтримує заходи щодо обмеження експорту американського дизельного палива.

Як пише BBC, глава держави заявив, що "ми виробляємо багато дизеля, тож давайте не надсилати його з країни". Трамп сподівається, що мораторій на експорт у разі його погодження позитивно вплине на динаміку цін для споживачів.

Середня ціна на галон (близько 3,8 літра) дизеля у США цього тижня перетнула позначку у 6,5 доларів, що майже вдвічі більше показника минулого року. Штати експортують близько 1,3 мільйона барелів на рік, що складає приблизно чверть обсягу видобутку.

Раніше Трамп звинувачував у зростанні цін на дизель Україну через удари по російській нафтопереробній галузі. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Нью-Йорку президент США збирався обговорити цю тему - але український лідер заявив, що вимог в односторонньому порядку припинити обстріли з боку Трампа не було.