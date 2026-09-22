Головне за вівторок, 22 вересня: понад 130 боєзіткнень, обстріли Києва та Кривого Рога, зустріч Зеленського і Трампа в США

Бойові дії на Донеччині, 134 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1672-й день повномасштабної війни.

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У Нью-Йорку відбулася зустріч українського президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Вона тривала близько 40 хвилин.

«Сподіваюся, ми закінчимо цю війну, і президент Трамп допоможе закінчити її. Думаю, ми повинні зробити це можливим до зими. Ми обговоримо багато важливих речей», – сказав Володимир Зеленський до початку закритих переговорів.

Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, відзначив, що українці є дуже здібними бійцями.

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Візит українського президента до Сполучених Штатів відбувається в рамках тижня високого рівня сесії Генасамблеї ООН. Окрім участі в сесії, Зеленський має низку запланованих двосторонніх переговорів.

Український президент на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив також енергетичне перемир'я. Водночас він не бачить готовності Росії до такого кроку, сказав Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів.

Подробиці та інші заяви Зеленського – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 вересня на фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення.

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 вересня – в новині.

У ніч проти 22 вересня російські військові завдали балістичного ракетного удару по цивільному промисловому підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули четверо співробітників компанії, ще семеро отримали поранення.

Про це пресслужба "Інтерпайп" повідомила у Facebook. Унаслідок удару пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства. Виробництво продукції наразі зупинено.

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Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Було влучання в резервуари з пальним, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Станом на 19:22 було відомо про 8 постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували.

22 вересня Росія знову атакувала Кривий Ріг.

Міський голова Олександр Вілкул заявив, що ворог застосував баражуючі боєприпаси «Бандероль» і реактивні «шахеди».

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що пошкоджене промислове підприємство, інформацію про потерпілих уточнюють.

Перед тим уночі росіяни вдарили по промисловому підприємству балістичними та крилатими ракетами різних типів.

Увечері, 22 вересня, росіяни атакували торговельний центр в Запоріжжі.

На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

За оновленими даними станом на 23:30, внаслідок атаки поранені двоє чоловіків.

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Чи здатна держава оперативно знайти рішення, як швидко повернути до життя пошкоджені бізнеси? Яку підтримку вона може запропонувати, коли бюджет має критичне недовиконання по податках? Чи здатні допомогти з пільговим кредитуванням банки, особливо великому бізнесу, що завжди було проблемним в Україні? Чого очікують від уряду самі підприємці? Це стало предметом дискусії на майданчику LB.talks у межах спецпроєкту «Епіцентр виробників».

Хто взяв участь у обговоренні та основні тези непростої розмови, під час якої бізнес і влада шукали швидкі й ефективні рішення, а знаходили все нові і нові проблеми, - у нашій публікації.

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