Завтра в Україні очікуються дощі, грози та пориви вітру

В середу, 23 вересня, на більшості території України очікуються значні дощі, грози та штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с. З північного заходу Європи продовжить надходити холодне повітря.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значні дощі, грози. На решті території місцями короткочасні дощі.
Температура повітря вночі 4-9° тепла, на сході та південному сході країни 10-15°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.
На Київщині та в Києві місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.