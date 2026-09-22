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Завтра в Україні очікуються дощі, грози та пориви вітру

Максимальна температура повітря вдень +18°.

Завтра в Україні очікуються дощі, грози та пориви вітру

В середу, 23 вересня, на більшості території України очікуються значні дощі, грози та штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с. З північного заходу Європи продовжить надходити холодне повітря.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 23 вересня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 23 вересня

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У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значні дощі, грози. На решті території місцями короткочасні дощі.

Температура повітря вночі 4-9° тепла, на сході та південному сході країни 10-15°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°. 

На Київщині та в Києві місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

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